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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 11:45

EEUU alerta del incremento de ataques piratas del Estado Islámico en Mozambique

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Nairobi, 10 nov (EFE).- El subcomandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), teniente general John Brennan, alertó este martes del incremento de ataques piratas del grupo yihadista mozambiqueño Al Shabab, afiliado al Estado Islámico (EI).

Por EFE
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"En el caso del EI en Mozambique, en particular, se observa un aumento de su capacidad marítima. Es evidente que los recientes actos de piratería frente a la costa han sido notables", declaró Brennan durante una rueda de prensa virtual sobre su visita a Madagascar y Mozambique entre los pasados 1 y 8 de este mes, con el objetivo de mejorar la estabilidad regional.

Brennan señaló que este tipo de grupos "evolucionan constantemente sus tácticas" y logran implementar avances tecnológicos, como el uso de drones, un aspecto que tiene "muy presente".

Aunque ensalzó el trabajo de sus socios regionales frente a esta situación, el teniente general estadounidense cree que se pueden obtener "mejores resultados".

"Por ello, los ejercicios (militares entre países aliados) son una excelente manera de practicar diversas técnicas y procedimientos, así como de aprovechar la tecnología en su beneficio", añadió.

En ese sentido, Brennan pidió durante su reunión con el presidente de Mozambique, Daniel Chapo, que el país acoja más maniobras militares en el canal de Mozambique, un área "fundamental" para el transporte marítimo y el comercio mundial que se ve amenazada por el "aumento de la piratería" por parte de Al Shabab en la provincia costera de Cabo Delgado (norte).

"Queremos asegurarnos de que esté protegido frente a amenazas como EI-Mozambique y cualquier otro actor que pretenda perjudicar el transporte marítimo internacional y el comercio global en general", insistió.

Cabo Delgado es escenario desde 2017 de un conflicto protagonizado por el grupo, conocido localmente como Al Shabab -que no guarda vínculos con la organización homónima somalí-, si bien también usa apelativos como Ansar al-Sunna o Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ).

Esa violencia ha causado más de 1,3 millones de desplazados, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); así como más de 6.000 muertos, de acuerdo con el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED).

Según ACLED, el grupo estuvo activo en nueve distritos de Cabo Delgado en octubre pasado, cuando provocó al menos 32 muertes confirmadas.

Estados Unidos respalda los esfuerzos antiterroristas en Mozambique mediante la colaboración con las fuerzas de seguridad locales y la prestación de formación militar.

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