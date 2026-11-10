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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:25

EEUU avisa de que Rusia busca llevar su modelo antiterrorista del Sahel a África oriental

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Nairobi, 10 nov (EFE).- El subcomandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), teniente general John Brennan, advirtió este martes sobre la "intención" de Rusia de extender su modelo antiterrorista del Sahel a África oriental.

Por EFE
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"Lo que nos preocupa es el modelo que Rusia ha implementado en el Sahel y su intención de extenderlo a otras partes del continente", afirmó durante una rueda de prensa virtual sobre la visita que efectuó a Madagascar y Mozambique entre el 1 y el 8 de noviembre con el objetivo de mejorar la estabilidad regional.

Así se pronunció tras una pregunta sobre la creciente cooperación militar entre Madagascar y Rusia, e indicó que se trata de un "resurgimiento de antiguas relaciones" que se remontan a la Unión Soviética (1922-1991), aunque detalló que la inversión realizada entonces "no es comparable" a la actual.

"Desde una perspectiva estratégica, Madagascar ocupa una posición de gran importancia, al igual que Mozambique, y no queremos que dichos modelos se apliquen en estos lugares", incidió, en referencia también al ofrecimiento realizado en julio por Rusia para apoyar a Mozambique frente a la insurgencia yihadista en el norte de ese país.

Brennan aclaró que los aliados africanos de Estados Unidos "son libres de asociarse con quien deseen", pero que deben asegurarse de comprender los "riesgos" de acercarse a Rusia, a la que acusó de querer "controlar sus recursos naturales, explotar a su población y vulnerar su soberanía".

"El objetivo es evitar que Rusia aplique en África oriental su modelo de lucha contra el terrorismo, que ha demostrado ser, en gran medida, ineficaz en el Sahel; ya ​​que, en la práctica, solo contribuye a desestabilizar la región", agregó.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró el 29 de octubre que su país contribuye significativamente al arreglo y la prevención de conflictos en los países africanos, en el marco de la cumbre Rusia-África que tuvo lugar en la capital rusa.

Moscú ha expandido su presencia de seguridad en África a través del Cuerpo Africano (Africa Corps), una fuerza paramilitar que sucedió al grupo mercenario Wagner y que opera en varios países del continente bajo el mando del Ministerio de Defensa ruso.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, los países de África se han convertido en socios importantes de Rusia y, aparte de proyectos económicos conjuntos, la cooperación se centra en el ámbito militar.

Según el Kremlin, el volumen de comercio entre Rusia y los países africanos ha aumentado de 17.900 millones de dólares a 27.100 millones a finales de 2025.

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