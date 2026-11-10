ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:00

EEUU gestionó 12.000 millones de dólares del petróleo venezolano, dice The New York Times

Imagen sin descripción

Nueva York, 10 nov (EFE).- Estados Unidos recibió en los primeros nueve meses del año más de 12.000 millones de dólares de las exportaciones de recursos de Venezuela, en su mayoría del petróleo, y que luego desembolsó a ese país suramericano, según un informe confidencial de una compañía de servicios financieros al que accedió The New York Times.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El informe, redactado por la firma KPMG en nombre del Gobierno estadounidense, describe la actividad de la 'Cuenta de custodia de Venezuela', creada por el Tesoro de Estados Unidos para gestionar el flujo de ingresos por exportaciones venezolanas luego de la captura y traslado a EE.UU. del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

En dicha cuenta controlada por EE.UU., fueron depositados 12.260 millones de dólares entre el 3 de enero, día de la captura de Maduro, y el 30 de septiembre, por la venta de petróleo, así como de minerales y fertilizantes, y de ese monto unos 11.700 millones fueron devueltos a Venezuela en poco tiempo, según indicó el informe citado por el NYT.

La mayor parte del dinero devuelto se utilizó para apuntalar la moneda nacional del país, el bolívar, mediante subastas de divisas realizadas por los bancos comerciales venezolanos.

EE.UU. también desembolsó unos 130 millones de dólares para pagar las deudas externas del Gobierno venezolano, principalmente con otros Gbiernos y organizaciones internacionales.

La cuenta tenía un saldo de aproximadamente 170 millones de dólares en la fecha de cierre del informe y había generado unos 12 millones en intereses, detalló.

También menciona que el Banco Central de Venezuela solicitó fondos de la cuenta y estos fueron desembolsados luego de que funcionarios estadounidenses confirmaran el cumplimiento de criterios de integridad financiera.

El 61 % de los ingresos en la cuenta provenían en conjunto de las gigantes Trafigura y Vitol, que adquirieron los derechos para vender el petróleo venezolano y dominan el comercio del crudo de ese país.

Todas las transacciones deben ser aprobadas por el Departamento de Estado y el Tesoro.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar