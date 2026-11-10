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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:45

EE.UU. se esfuerza en mostrar sintonía con sus socios del G7 sobre Ucrania y Oriente Medio

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París, 10 nov (EFE).- Estados Unidos se esforzó este martes en dar muestras de una cierta sintonía con sus socios del G7 sobre los dos grandes conflictos del momento, el de Ucrania en el que juega el papel de intermediario, y el de Oriente Medio en tanto que contendiente, en la reunión de ministros de Exteriores en París.

Por EFE
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El secretario de Estado, Marco Rubio, quiso limar asperezas con los europeos en la guerra de Ucrania al negar diferencias entre unos y otros e insistir en que todos comparten los mismos objetivos, el día en que empezaron en Abu Dabi unas conversaciones directas entre rusos y ucranianos, pero con pocas esperanzas de tregua.

En declaraciones a los medios, Rubio insistió en que esos objetivos son poner fin a la guerra y evitar que haya otra en el futuro, lo que exige que Ucrania no se sienta amenazada.

Reconoció que a los europeos les preocupa quedarse al margen y en particular que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Moscú sin tenerlos en cuenta, pero quiso tranquilizar al respecto.

Primero insistiendo en que "Europa está en la mesa de negociaciones, está con nosotros, a nuestro lado", y recordando que en Abu Dabi hay representantes de cinco países de la Unión Europea.

Además, respaldó la idea de que el diálogo "trilateral" (Rusia-Ucrania, con Estados Unidos como mediador) incluya "en última instancia" a los europeos "porque forman parte de la solución a este problema a largo plazo".

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anfitrión de la reunión del G7, en la que hubo una sesión dedicada al conflicto de Ucrania, en presencia de su jefe de la diplomacia, Andrí Sibiga, desveló hoy que los europeos iban a estar en Abu Dabi, ya que "es normal" que estén en todas las mesas "porque lo que está en juego es su futuro y su seguridad".

El ministro italiano, Antonio Tajani, incidió en que la acción de los europeos con las sanciones es fundamental para que Moscú se siente a buscar un acuerdo y pidió que hablen "con una sola voz" porque "el interés de Rusia es tener una Europa dividida".

"Estamos por la paz pero, naturalmente, la paz no puede significar la capitulación de Ucrania", recalcó Tajani.

Presionar económicamente a Irán con sanciones es también una estrategia que une a estadounidenses y europeos, con el objetivo de forzar a Teherán a dejar de lado sus condiciones "absurdas" y forzarle un acuerdo.

"Estados Unidos siempre está preparado. Si hay un acuerdo real posible, estamos abiertos", dijo a la prensa el secretario de Estado estadounidense, convencido de que el impacto de las sanciones y de la presión económica que su país está infligiendo a Irán, con bloqueo de exportaciones de petróleo, hacen innecesarias grandes operaciones de combate para doblegarlo.

"El sufrimiento económico que Irán y su régimen están padeciendo actualmente es extraordinario y crece día a día, igual que las sanciones empeoran con el tiempo y se vuelven más dolorosas", subrayó Rubio, al avisar de que el régimen de Teherán "está llegando a su fin" y de que la presión económica "va a ir todavía a peor".

La guerra de Oriente Medio fue otro de los asuntos principales en la reunión ministerial del G7 en París y el anfitrión de la reunión, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, admitió tras las conversaciones mantenidas que el riesgo de una reanudación de los bombardeos y de una escalada "no está descartado completamente".

El golpe de efecto sobre Irán lo dio en este G7 el anfitrión, al imputar al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica los ciberataques con fines de "sabotaje" contra supermercados franceses en octubre, e impulsar en la Unión Europea sanciones contra Teherán.

Y no solo, ya que el jefe de la diplomacia francesa aseguró hoy que su país adoptará medidas "útiles, proporcionadas y disuasorias" contra Irán para responder a estos ataques y con fines disuasorios, sin descartar otras respuestas que "no serán públicas".

No se trata de una cuestión baladí, advertía por su parte Tajani, para quien las amenazas de guerra híbrida y los ciberataques contra los países occidentales buscan "intentar condicionar el voto en Europa".

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