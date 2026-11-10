Egipto ordena detener a responsables ferroviarios tras choque de trenes que dejó 7 muertos

Según un comunicado de la Fiscalía, ambos responsables admitieron durante los interrogatorios haber incumplido sus obligaciones de supervisión del panel de control relacionado con el estado de la torre de señalización luminosa T10.

Además, las investigaciones determinaron que el supervisor manipuló el registro de señalizaciones para ocultar pruebas de su negligencia.

Por ello, el Ministerio Público ordenó su detención junto con la del jefe de estación y dispuso mantener bajo custodia al ayudante del maquinista del tren 134 hasta que pueda ser interrogado.

El examen técnico de los dispositivos de control automático de los trenes y de la estación reveló que el maquinista del convoy 134 había desactivado dicho sistema.

El accidente se produjo cuando la parte delantera del tren 134 colisionó con el último vagón del tren 2010, cerca del cruce de Gerza, en el tramo comprendido entre las estaciones de Kafr Ammar y Al Raqqa.

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El siniestro causó siete muertos y 125 heridos, algunos de ellos de gravedad, según el último balance de las autoridades sanitarias publicado ayer, lunes.

La Fiscalía también tomó declaración a responsables de la Autoridad Nacional de Ferrocarriles, entre ellos directivos de las áreas de infraestructura, mantenimiento, operaciones, seguridad y calidad.

El jefe de la Dirección Central de Instrucciones y Comunicaciones confirmó la falta de vigilancia del panel de control por parte de los responsables de la estación, en línea con las admisiones de los investigados.

Por otra parte, los fiscales inspeccionaron el lugar del accidente, revisaron las grabaciones de los dispositivos de control y recogieron testimonios de testigos presenciales.

Asimismo, se desplazaron a varios hospitales para interrogar a los heridos y escuchar sus declaraciones, en las que algunos aseguraron que el tren 134 circulaba a gran velocidad desde el inicio de su recorrido hasta el momento de la colisión.

El fiscal general ordenó también la creación de un comité integrado por profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Cairo para examinar el sistema de funcionamiento de la red ferroviaria, sus mecanismos de seguridad y control, y la eficacia de las medidas destinadas a prevenir accidentes.

Además, el comité deberá revisar los expedientes de siniestros anteriores para determinar si existen causas comunes que expliquen la repetición de accidentes ferroviarios y establecer posibles responsabilidades.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer todas las circunstancias del accidente e identificar a los responsables de los fallos que contribuyeron a su producción.