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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:10

Eisenkot cancela reunión con Likud para negociar un Gobierno tras discurso de Netanyahu

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Jerusalén, 10 nov (EFE).- El líder de Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno en Israel, canceló este martes la reunión de negociación que su partido tenía prevista para este miércoles con el Likud del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, en respuesta al discurso de este en la sesión inaugural de la Knéset (Parlamento).

Por EFE
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Eisenkot tomó la decisión "ante el discurso divisivo del primer ministro saliente y el desprecio a la ceremonia de jura de la Knéset, y con ella a lo que aún queda del sentido de Estado bajo el gobierno de Netanyahu", según un comunicado de Yashar! al que ha tenido acceso EFE.

"El primer ministro saliente arremetió esta noche contra los ciudadanos de Israel en lo que se ha convertido en otro triste recordatorio, para quien necesitara una prueba más: Netanyahu no quiere unidad", añade el texto.

"Como siempre, entre la gravedad del momento y la fortaleza de la sociedad israelí y su supervivencia política, Netanyahu siempre se elegirá a sí mismo. A cualquier precio", sostiene el partido, que asegura que seguirá trabajando por la unidad y la solidaridad, que considera "un componente de la seguridad nacional de Israel".

La reunión entre los equipos negociadores de ambas formaciones se había fijado después de que Yashar! invitara a todas las facciones de la Cámara a negociar de forma "sincera y real" sobre la base de los cuatro principios que el partido ha establecido para la formación del Gobierno.

Poco antes, Eisenkot había afirmado que el discurso de Netanyahu, "delirante, divisivo, lleno de odio y vergonzoso", le había convencido "aún más" de que "no es apto para permanecer ni un minuto más en el cargo", y llamó a formar "con urgencia" un "Gobierno de emergencia nacional".

En su intervención ante la Cámara, Netanyahu llamó a establecer "un Gobierno de unidad nacional" frente a la amenaza de Irán, cuestionó la disposición de la oposición a gobernar junto a las formaciones árabes, a las que acusó de "apoyar el terrorismo", y las calificó de "caballo de Troya" de Irán y de grupos armados afines.

Eisenkot, a quien el presidente, Isaac Herzog, encomendó el domingo la formación de un Gobierno, dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para conformar el Ejecutivo. Para alcanzar la mayoría de 61 escaños, el bloque opositor necesita pactar con partidos del bloque de Netanyahu o apoyarse en las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, que suman 19 diputados.

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