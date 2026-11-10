Eisenkot cancela reunión con Likud para negociar un Gobierno tras el discurso de Netanyahu

Eisenkot tomó la decisión "ante el discurso divisivo del primer ministro saliente y el desprecio a la ceremonia de jura de la Knéset, y con ella a lo que aún queda del sentido de Estado bajo el Gobierno de Netanyahu", según un comunicado de Yashar! al que ha tenido acceso EFE.

"El primer ministro saliente arremetió esta noche contra los ciudadanos de Israel en lo que se ha convertido en otro triste recordatorio, para quien necesitara una prueba más: Netanyahu no quiere unidad", añade el texto.

"Como siempre, entre la gravedad del momento y la fortaleza de la sociedad israelí y su supervivencia política, Netanyahu siempre se elegirá a sí mismo. A cualquier precio", sostiene el partido, que asegura que seguirá trabajando por la unidad y la solidaridad, que considera "un componente de la seguridad nacional de Israel".

En respuesta, el Likud aseguró que Netanyahu "removerá cielo y tierra por la unidad nacional" y que el partido está "dispuesto a reunirse con los representantes de cualquier facción que quiera la unidad".

"Netanyahu mantiene sus palabras de que no se puede cooperar con partidarios del terrorismo ni con quienes esta misma noche abandonaron el pleno durante el canto del HaTikva", señaló la formación en un comunicado, en alusión a la retirada de algunos diputados árabes al sonar el himno nacional de Israel.

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"Resulta extraño que se cancele una reunión con el Likud y, en cambio, se sigan impulsando contactos precisamente con ellos", añadió el partido, que insistió en que Netanyahu "sigue trabajando para formar un Gobierno de unidad nacional".

Por su parte, la Lista Conjunta, coalición izquierdista árabe-judía que se convirtió en cuarta fuerza política tras las elecciones, tachó el discurso de "demencial, incendiario y racista" y se comprometió a echar a Netanyahu del poder "cuanto antes".

La reunión entre los equipos negociadores de ambas formaciones se había fijado después de que Yashar! invitara a todas las facciones de la Cámara a negociar de forma "sincera y real" sobre la base de los cuatro principios que el partido ha establecido para la formación del Gobierno.

Poco antes, Eisenkot había afirmado que el discurso de Netanyahu, "delirante, divisivo, lleno de odio y vergonzoso", le había convencido "aún más" de que "no es apto para permanecer ni un minuto más en el cargo", y llamó a formar "con urgencia" un "Gobierno de emergencia nacional".

En su intervención ante la Cámara, Netanyahu instó a establecer "un Gobierno de unidad nacional" frente a la amenaza de Irán, cuestionó la disposición de la oposición a gobernar junto a las formaciones árabes, a las que acusó de "apoyar el terrorismo", y las calificó de "caballo de Troya" de Irán y de grupos armados afines.

Eisenkot, a quien el presidente, Isaac Herzog, encomendó el domingo la formación de un Gobierno, dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para conformar el Ejecutivo. Para alcanzar la mayoría de 61 escaños, el bloque opositor necesita pactar con partidos del bloque de Netanyahu o apoyarse en las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, que suman 19 diputados.