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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:50

Eisenkot: Netanyahu no debería seguir "ni un minuto más" tras su discurso en la Knéset

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Jerusalén, 10 nov (EFE).- El líder del partido Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno en Israel, afirmó este martes que el discurso del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, tras la sesión inaugural de la Knéset (Parlamento) le ha convencido de que "no es apto para permanecer ni un minuto más en el cargo".

Por EFE
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"Me senté a escuchar el discurso delirante, divisivo, lleno de odio y vergonzoso del primer ministro saliente, que se aprovechó indebidamente de un acto de Estado como fue la toma de posesión de la 26ª Knéset", señaló el líder opositor y ex jefe del Ejército de Israel.

"Debemos actuar con urgencia para formar un Gobierno de emergencia nacional. La continuación de su mandato divide a Israel y pone en peligro su seguridad", añadió, zanjando un debate que desde las elecciones del pasado 27 de octubre sugiere que el bloque opositor podría alternarse en el poder con el actual Gobierno.

En su intervención ante la Cámara, de unos 20 minutos, Netanyahu llamó a establecer "un Gobierno de unidad nacional" para hacer frente a Irán, que, según el mandatario, "continúa trabajando para reavivar la amenaza nuclear".

"La única forma de eliminar definitivamente esta amenaza existencial es derrocando al régimen de los ayatolás", aseguró.

El primer ministro en funciones cuestionó la "seria disposición" de algunos líderes opositores a formar un Gobierno junto a las formaciones árabes, que obtuvieron la cifra récord de 19 escaños en las elecciones del 27 de octubre, y a las que acusó de "apoyar el terrorismo" y de negar "el derecho de Israel, entendido como el Estado judío, a existir".

También les acusó de ser un "caballo de Troya" de Irán y de grupos armados afines.

Durante la sesión inaugural, presidida por el jefe del Estado, Isaac Herzog, los 120 diputados juraron lealtad al Estado de Israel, entre ellos Eisenkot, a quien Herzog encomendó el pasado domingo la formación de un Gobierno.

Desde el domingo, Eisenkot dispone de 28 días, prorrogables otros 14, para conformar el Ejecutivo. Para alcanzar la mayoría de 61 escaños, el bloque opositor necesita pactar con partidos del bloque de Netanyahu o apoyarse en las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, que suman 19 diputados.

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