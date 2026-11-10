El actor y escritor británico David Walliams, acusado de conducta sexual inapropiada

El nombre de Walliams, de 55 años, pudo ser divulgado hoy después de que él intentase obtener una orden judicial para impedir que los medios lo identificasen, alegando que se suicidaría si se daba a conocer su identidad.

Además de su papel en la exitosa serie 'Little Britain' (2003), Walliams alcanzó cierta fama internacional como exitoso autor de literatura juvenil, con títulos como 'Los peores padres del mundo', 'Chimpu Nauta' o 'Abuela Saurio'.

El pasado octubre, Walliams emprendió acciones legales contra la cadena ITN y Guardian News and Media (GNM) -la editora del periódico The Guardian- para impedir que esos medios revelasen acusaciones de índole sexual en su contra, con el argumento de que había protagonizado dos intentos previos de suicidio.

Los abogados de estos medios afirmaron ante el Tribunal Superior de Londres que Walliams había abusado de su posición para contactar a mujeres jóvenes y adolescentes e intentar explotarlas en actividades sexuales inapropiadas, acusaciones que él ha negado.

En el juicio de dos días celebrado en octubre, los abogados de los medios explicaron al tribunal que las acusaciones se recopilaron tras "una investigación exhaustiva y rigurosa" y que existía un "fuerte" interés público en darlas a conocer.

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Los periodistas afirmaron haber hablado con más de 100 personas, así como amigos y colegas de Walliams. Sin embargo, el juez le concedió entonces el derecho al anonimato, medida que ha levantado hoy.

Sara Mansoori, abogada de Walliams, sostuvo que el autor no tenía intención de regresar a la vida pública y que no "alegó falsamente problemas de salud mental" ante la inminente publicación de informaciones sobre su conducta.

Al denegarle la orden judicial sobre el anonimato, el juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior consideró esa medida supondría una "injerencia excepcionalmente grave" en la libertad de expresión.

Añadió que, dado que Walliams -quien está hospitalizado en virtud de la ley de salud mental-, está al cuidado de personal sanitario, recibe una "protección significativa", lo cual "reduce sustancialmente la probabilidad de suicidio".

La editorial HarperCollins rompió su relación con Walliams en diciembre de 2025, tras una investigación sobre acusaciones de que había "acosado" a mujeres jóvenes, acusaciones que él negó.

Este caso sale a la luz un día después de que el actor y comediante Russell Brand, de 51 años, fuese condenado por un tribunal de Londres a 10 años y medio de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.