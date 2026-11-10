ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 09:15

El argentino Messiez estrena en España 'La forma humana', sobre modos diferentes de amar

Imagen sin descripción

Gerona (España), 10 nov (EFE).- El director argentino Pablo Messiez estrenará el sábado próximo su última obra, 'La forma humana', en el festival Temporada Alta de la ciudad española de Gerona, que trata de los modos diferentes de amar y la búsqueda de la felicidad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La puesta en escena cuenta con los personajes como pilar principal, así como con la propia escenografía.

"Si algo me tiene contento de la obra es que es la primera con personajes gais que hice en mi vida (...) y es una obra muy sensual", indicó Messiez este martes en la presentación.

Detalló que el montaje transita desde esa sensualidad para adentrarse finalmente en la sexualidad.

La figura del pintor Francis Bacon impregna toda la función. Inspirado en las entrevistas del artista británico con el crítico David Sylvester, Messiez se preguntó "por lo específicamente teatral y por el grado cero de la escena, que es un cuerpo que entra y se va".

De ahí le surgió el "deseo de no usar el teatro como una bandeja donde expones tus ideas, sino como un espacio para compartir lo que no se ha entendido aún".

Al igual que el pintor, el director busca la "lucha contra el lugar común y el cliché".

Esta apuesta estética exige "espacializar el drama" para que la escenografía hable antes, incluso, que los actores, ya que "espacio y presencia son las materias primeras del teatro".

Para conseguirlo, ha alterado la relación habitual con el público situando "una especie de 'ring'" en el centro, forrado con un lienzo similar al que Bacon usaba por el reverso de sus obras.

Con la intención de "que el tema no hable más alto que la obra", la pieza se sitúa estrictamente en el "aquí y ahora". El objetivo definitivo del dramaturgo es "recuperar la idea de juego" del teatro con una realidad alternativa alejada de la lógica cotidiana a través de la presencia de los cuerpos en el escenario.

La obra está interpretada por Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
02
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más

Te puede interesar