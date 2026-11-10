El argentino Messiez estrena en España 'La forma humana', sobre modos diferentes de amar

La puesta en escena cuenta con los personajes como pilar principal, así como con la propia escenografía.

"Si algo me tiene contento de la obra es que es la primera con personajes gais que hice en mi vida (...) y es una obra muy sensual", indicó Messiez este martes en la presentación.

Detalló que el montaje transita desde esa sensualidad para adentrarse finalmente en la sexualidad.

La figura del pintor Francis Bacon impregna toda la función. Inspirado en las entrevistas del artista británico con el crítico David Sylvester, Messiez se preguntó "por lo específicamente teatral y por el grado cero de la escena, que es un cuerpo que entra y se va".

De ahí le surgió el "deseo de no usar el teatro como una bandeja donde expones tus ideas, sino como un espacio para compartir lo que no se ha entendido aún".

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Al igual que el pintor, el director busca la "lucha contra el lugar común y el cliché".

Esta apuesta estética exige "espacializar el drama" para que la escenografía hable antes, incluso, que los actores, ya que "espacio y presencia son las materias primeras del teatro".

Para conseguirlo, ha alterado la relación habitual con el público situando "una especie de 'ring'" en el centro, forrado con un lienzo similar al que Bacon usaba por el reverso de sus obras.

Con la intención de "que el tema no hable más alto que la obra", la pieza se sitúa estrictamente en el "aquí y ahora". El objetivo definitivo del dramaturgo es "recuperar la idea de juego" del teatro con una realidad alternativa alejada de la lógica cotidiana a través de la presencia de los cuerpos en el escenario.

La obra está interpretada por Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez.