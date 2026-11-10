El Ballet Nacional Dominicano se presentará en el Festival Internacional de Ballet de Cali

La participación fue anunciada por el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes, instituciones que destacaron en un comunicado la importancia del encuentro para el intercambio cultural y la proyección internacional de la danza dominicana.

La delegación estará integrada por los bailarines Helio Maikel Orozco, Laura de los Santos, Cora Collado, Yuleidi Pérez, Ana Molina y Gabriela Rodríguez.

El repertorio incluirá 'As ondas da vida (Las olas de la vida)', un dúo de la coreógrafa brasileña Ingrid Silva; 'Quisqueya', del dominicano Erick Guzmán, y un dúo de 'Salomé: Alma de patria', con coreografía de Pablo Pérez, director general del Ballet Nacional Dominicano.

La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó que el festival en Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, constituye una oportunidad para mostrar el talento nacional en un escenario internacional.

Según Sallent, esta edición reunirá a más de 180 artistas y compañías de reconocida trayectoria.

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Sallent acompañará a la delegación dominicana como invitada especial y expresó su satisfacción por compartir el encuentro con los bailarines de la compañía, a la que dirigió en años pasados.

Esta edición del festival estará marcada por un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, del cual Cali fue una de las ciudades más afectadas, mediante el reconocimiento del arte como instrumento de unión entre los pueblos, agregó el comunicado.