El BCE descarta cambios de rumbo sobre el euro digital tanto con De Cos como con Knot

"No espero ningún cambio en la dirección porque los dos nombres que se han presentado a la presidencia han apoyado el euro digital y han sido parte del Consejo de Gobierno (del BCE) hasta hace pocos años", afirmó el italiano ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

Cipollone defendió que la gobernanza del BCE es "robusta" y las decisiones sobre el desarrollo del euro digital se han tomado hasta ahora por "unanimidad" en el Consejo de Gobierno del BCE, que reúne a los seis miembros del comité ejecutivo de la autoridad monetaria y a todos los gobernadores de los bancos centrales de la eurozona.

Además, recordó que los Estados miembros apoyaron también de forma unánime los reglamentos que darán sustento jurídico a la versión digital de la divisa común -actualmente en negociación con el Parlamento Europeo-, lo que da cuenta del "fuerte apoyo" de las capitales al euro digital.

"Así que hasta ahora veo un fuerte apoyo democrático por el euro digital", zanjó Cipollone, quien sin embargo evitó hacer "predicciones" sobre el futuro del proyecto más a largo plazo.