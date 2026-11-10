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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 09:15

El beneficio de la brasileña Embraer se redujo un 0,08 % hasta septiembre

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Río de Janeiro, 10 nov (EFE).- La brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio neto ajustado de 1.638,8 millones de reales (unos 297,4 millones de dólares o unos 265 millones de dólares), valor en un 0,08 % inferior al del mismo período de 2025, informó la compañía este martes.

Por EFE
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Las ganancias de la aeronáutica en el tercer trimestre cayeron un 15,6 % en la comparación interanual, hasta 379,8 millones de reales (unos 678,9 millones de dólares), según el balance financiero trimestral enviado al mercado.

Pese a esa reducción, los ingresos líquidos de la empresa, que es líder mundial en el segmento se aeronaves de tamaño mediano para vuelos regionales, subieron un 12,5 % en los nueve primeros meses del año, hasta 30.987,2 millones de reales (unos 5.622,8 millones de dólares).

Los ingresos en el tercer trimestre sumaron 12.066,9 millones de reales (unos 2.189,6 millones de dólares), un valor en un 11 % superior al registrado entre julio y septiembre del año pasado y récord para el período.

La empresa atribuyó la reducción del lucro pese al aumento de los ingresos a los mayores costos financieros y a la subida de los impuestos.

Según el balance, la empresa contaba en el tercer trimestre de 2026 con una cartera récord de pedidos por 35.700 millones de dólares, valor en un 3 % superior al del segundo trimestre y un 14 % mayor que el del mismo período del año pasado.

El sector que más impulsó la cifra hasta el volumen récord fue el de la aviación comercial, con una cartera de pedidos de 15.800 millones de dólares en el tercer trimestre, valor que supera en un 5 % al del segundo trimestre y en un 4 % al del mismo período del año pasado.

Embraer informó igualmente que en el tercer trimestre entregó 66 aeronaves, un 6 % más en la comparativa interanual y el mejor dato en su historia.

La compañía entregó entre julio y septiembre 22 aviones comerciales (11 unidades del modelo E175 y 11 del modelo E195), con un aumento del 10 % interanual; 41 ejecutivos; un KC-390 Millennium; y dos A-29 Super Tucanos.

La empresa acumuló en los nueve primeros meses del año un total de 175 entregas, un 14 % más que las 153 registradas en el mismo periodo de 2025.

A partir de esos resultados, la empresa revisó sus previsiones para este año y ahora prevé entregar en 2026 entre 80 y 85 aeronaves comerciales y entre 160 y 170 ejecutivas.

De la misma forma, Embraer mejoró su previsión de ingresos para este año, desde entre 8,2 y 8,5 millones de dólares que calculaba en julio, hasta entre 8,4 y 8,6 millones proyectados en su nuevo balance.

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