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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:50

El bloque opositor propone a la nueva Knéset limitar el mandato del primer ministro

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Jerusalén, 10 nov (EFE).- El bloque opositor israelí liderado por Gadi Eisenkot presentó este martes, nada más constituirse el nuevo Parlamento de Israel (Knéset), una serie de proyectos de ley entre los que figura limitar el mandato del primer ministro, tras 19 años en el poder de forma interrumpida del actual en funciones, Benjamín Netanyahu.

Por EFE
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Actualmente, según la Ley Fundamental israelí, no hay límite para ejercer la jefatura del Gobierno, ya sea de manera continua o en distintos mandatos.

El partido de Eisenkot, Yashar!, informó en un comunicado de que presentó, junto con otras facciones opositoras a Netanyahu, otro proyecto de ley para crear una comisión independiente de investigación sobre la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El bloque opositor liderado por Eisenkot prometió durante la campaña electoral previa a los comicios del pasado 27 de octubre que una de las primeras medidas que tomaría sería convocar esta comisión, a la que se ha negado de forma reiterada Netanyahu.

Entre los proyectos de ley también figuran varios para, destaca Yashar!, "derogar la legislación aprobada como parte de la reforma judicial del gobierno saliente".

En concreto, piden la derogación de la ley aprobada en la legislatura de Netanyahu que modificó el estatus y las facultades del fiscal general -una figura que en Israel funciona como contrapeso al Gobierno-, y que afecta al valor vinculante de sus dictámenes y a sus funciones de supervisión y asesoramiento legal.

También de una reforma aprobada en la legislatura saliente referida al Poder Judicial, que limita la capacidad del Tribunal Supremo -otro contrapoder al Gobierno- para anular decisiones del Ejecutivo israelí y de sus ministros.

Otra que piden anular es la reforma de la ley de radiodifusión, que supuso cambios en la regulación de los medios de comunicación y de sus organismos reguladores, y también una ordenanza policial que amplió las competencias del ministro de Seguridad Nacional en funciones, el radical Itamar Ben Gvir.

Dichas reformas impulsadas por el Gobierno de Netanyahu en 2023 desencadenaron una de las mayores oleadas de protestas de la historia de Israel, con manifestaciones multitudinarias durante meses en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades.

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