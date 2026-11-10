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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:50

El BPI designa al argentino Bausili presidente del Consejo Consultivo para las Américas

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Fráncfort (Alemania), 10 nov (EFE).- El Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha designado a Santiago Bausili, presidente del banco central de Argentina, como presidente del consejo consultivo para las Américas a partir del 1 de abril de 2027, por un mandato de dos años.

Por EFE
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El BPI informó este martes de que Bausili sustituirá entonces a Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, cuyo mandato ha sido prolongado hoy hasta el 31 de marzo de 2027.

El BPI estableció el consejo consultivo para las Américas en mayo de 2008 como un comité asesor del consejo de directores del BPI.

Está integrado por los gobernadores de los ocho bancos centrales de las Américas miembros del BPI: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos.

La oficina de representación del BPI para las Américas, con sede en la Ciudad de México, ejerce la secretaría del consejo consultivo para las Américas.

El BPI también ha designado a Hyun Song Shin, gobernador del Banco de Corea, como presidente del Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado por un mandato de tres años, renovable.

Este comité reúne a bancos centrales de todo el mundo para supervisar y analizar la evolución de los sistemas de pago, compensación y liquidación, así como de elaborar normas y directrices internacionales.

Shin, que asumió su nuevo cargo el pasado 1 de noviembre, sustituye a Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia y presidente del consejo de directores del BPI.

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