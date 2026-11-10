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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 17:30

El brent baja 1,2 % a 91,49 dólares, ante la posibilidad de que acabe la guerra con Irán

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Londres, 10 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero bajó este martes un 1,2 %, hasta 91,49 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante la posibilidad de que acabe la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Por EFE
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El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 1,08 dólares respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 92,57 dólares.

El brent, que el lunes cayó un 5,8 %, se mantuvo a la baja después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la guerra con Irán está "prácticamente terminada en el plano militar" y que, por el momento, parece "bastante improbable" que Estados Unidos vuelva a atacar.

Contribuye también al descenso de los precios el aumento de la oferta de petróleo, debido al regreso de parte del crudo de los países productores de Oriente Medio al mercado internacional.

Según datos del banco digital BankPro, las exportaciones conjuntas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait aumentaron en octubre un 10 % respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 15,53 millones de barriles diarios.

Su consejero delegado, Paolo Broccardo, dijo no obstante que "todavía es pronto para hablar del inicio de un mercado bajista sostenido" y señaló que la evolución de los precios dependerá de que la desescalada militar dé paso a un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de crudo.

"Si no hay avances diplomáticos, los ataques contra los buques y las infraestructuras energéticas del golfo podrían mantener los precios del petróleo en niveles altos", advirtió.

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