El Cervantes lleva a París el amor por el libro del fotógrafo canario Carlos A. Schwartz

Bajo el título 'La biblioteca infinita', la inauguración de esta exposición, que se podrá ver en la sede parisina del Instituto Cervantes hasta el 5 de febrero, se inscribe dentro de las actividades paralelas de la feria Paris Photo (del 12 al 15 de noviembre) y se añade a las conmemoraciones del bicentenario de la invención de la fotografía, que se celebra desde este otoño en Francia.

"Es un proyecto que trata de abordar todo lo que tiene que ver con el libro, desde los autores hasta todos los intermediarios: bibliotecarios, librerías, libreros, librerías de ocasión, hasta el destinatario final, que es el lector", explica a EFE Schwartz (Santa Cruz de Tenerife, 1942), que considera un "privilegio" esta oportunidad.

La iniciativa ha sido posible, según este artista cuya profesión de formación fue la arquitectura, gracias a la Fundación CajaCanarias, que ya en 2025 expuso parte de estos trabajos en torno al mundo del libro.

Esa entidad fue la que se alió con el Cervantes para proponer a Schwartz llevar la idea fuera de España y, aunque inicialmente Roma iba a ser la primera parada, finalmente el periplo internacional da comienzo en París antes de ir a Italia.

En la muestra se podrán también ver retratos de figuras como Rosa Montero, pero es mucho más que una colección de fotos de autores, promete Schwartz, ya que mira al mundo de la literatura en todas sus dimensiones, desde la escritura a la lectura, sin dejar de mirar al libro como sujeto fotográfico en sí.

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"Se discute si el libro va a desaparecer, pero yo cada vez que voy a una librería veo cantidad de jóvenes indagando ahí entre libros. Me parece que es una gran noticia", destaca el fotógrafo canario, que ve en esa conexión con la materialidad un reflejo de lo que él mismo siente con la imagen, ya que está volviendo al laboratorio y a lo analógico.

Su interés por las letras lo entiende muy ligado a la fotografía -un arte en el que, pasados los ochenta años de edad, asegura que se siente "como un chiquillo", a diferencia de lo que le ocurre con la arquitectura-, porque entiende la imagen en su dimensión más "narrativa", la de contar historias.

"Me sienta fatal que me digan 'esta foto parece un cuadro' (...) La foto tiene que parecer una foto, ese es su valor precisamente, yo en eso reivindico el medio por encima de todo", razona.

Y es que para él "la fotografía tiene una capacidad de narrar que es el equivalente visual a lo que es la literatura".

Schwartz comenzó su producción fotográfica en los años setenta y su obra abarca tanto el retrato como el paisaje y la fotografía experimental.

Sus fotos de su archipiélago natal están consideradas por los especialistas, según destacó el Instituto Cervantes, "uno de los mejores catálogos fotográficos sobre Canarias de finales del siglo XX y principios del XXI".

"Su mirada de arquitecto, atenta a los espacios que rodean al libro, impregna 'La biblioteca infinita'", destacó en un comunicado sobre esta exposición la entidad de promoción de la lengua castellana.