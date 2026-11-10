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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:35

El Departamento de Estado cuestiona la ofensiva de El Salvador en Haití, según Axios

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Washington, 10 nov (EFE).- Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos han expresado en los últimos días sus reparos a las operaciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas en Haití, pese al respaldo que le ha dado el presidente estadounidense, Donald Trump, según informó este martes el medio estadounidense Axios.

Por EFE
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De acuerdo con Axios, las tensiones entre el Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, y El Salvador comenzaron tras un ataque perpetrado el pasado 31 de octubre por una de estas bandas contra un convoy salvadoreño de cinco vehículos blindados en las inmediaciones de la Embajada estadounidense en Haití.

El primer reproche llegó del encargado de Negocios estadounidense en Haití, David Howell, quien se quejó en un mensaje de texto al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, de que El Salvador no estaba "coordinando" con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión policial y militar multinacional respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Haití.

“Tuvieron al menos tres bajas. No tienen un plan médico. Casi matan a soldados de las GSF, según tengo entendido”, escribió el diplomático, según Axios.

En el mensaje, Howell pidió al primer ministro que solicitara al Ministerio de Defensa salvadoreño detener las operaciones “lo antes posible” hasta garantizar la coordinación entre los distintos actores.

Estados Unidos también detectó disparos de armas ligeras efectuados por militares salvadoreños que alcanzaron las instalaciones de la Embajada y estuvieron cerca de herir a personal estadounidense.

La participación de El Salvador en Haití se intensificó después de que cuatro técnicos de aviación de ese país, que apoyaban labores de evacuación médica fueran capturados el 18 de octubre por bandas criminales.

Las pandillas no atendieron las exigencias de Bukele para que liberaran a los técnicos o entregaran sus cuerpos, lo que llevó al presidente salvadoreño a enviar fuerzas especiales a Haití, un despliegue que ha llegado a unos 2.000 militares.

El 3 de noviembre, Bukele informó en la red social X que helicópteros de ataque salvadoreños habían repelido una ofensiva de pandillas contra soldados de la GSF procedentes de Chad.

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