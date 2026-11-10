El desempleo en Sudáfrica sube un 0,1 %, hasta el 33,7 %, en el tercer trimestre del año

El número de personas desempleadas se incrementó a 8,6 millones entre los pasados julio y septiembre, lo que supone un aumento de 97.000 personas en comparación con el segundo trimestre del 2026, detalló la agencia estatal.

Así, la economía de Sudáfrica sigue experimentando un crecimiento del desempleo, tras cerrar 2025 con un comportamiento bajista que lo situó en el 31,4 %.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, se registró una disminución neta de 215.000 personas en el empleo total, debida principalmente a descensos en el número de ocupados en los sectores de servicios comunitarios y sociales (197.000), hogares particulares (87.000), construcción (44.000) y comercio (33.000).

Por otro lado, según Stats, se observaron aumentos en el empleo en el sector financiero (132.000), seguido por los sectores de minería (32.000) y transporte (11.000).

El Gobierno de unidad nacional sudafricano, formado tras las elecciones generales de mayo de 2024, ha situado entre sus principales prioridades la reducción del desempleo -uno de los más altos del mundo- y la reactivación del crecimiento económico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los sondeos de opinión, la alta tasa de paro es un factor que ha contribuido a la frustración de los votantes con el histórico Congreso Nacional Africano (CNA), que lidera el Gobierno de coalición y obtuvo los peores resultados de su historia en las elecciones locales del pasado 4 de noviembre.

Con el 30,76 % de los votos a nivel nacional, el CNA ganó los comicios pero sufrió un varapalo respecto a la última votación local de 2021, cuando logró el 45,59 % de los votos, entonces ya su peor resultado histórico, que cayó aún más en los comicios generales de 2024, al perder por primera vez la mayoría absoluta con el 40,18 %.

El desempleo también es una de las razones en las que se escudan grupos antiinmigración sudafricanos para exigir la expulsión de extranjeros indocumentados de otros países africanos, a quienes culpan de la mala situación económica y de seguridad de Sudáfrica.