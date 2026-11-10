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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 14:35

El DJ francés Hugel actuará a finales de diciembre en República Dominicana

Imagen sin descripción

Santo Domingo, 10 nov (EFE).- El DJ y productor francés Hugel, conocido por éxitos como su remix de 'Bella Ciao', dará el próximo 29 de diciembre un concierto en Altos de Chavón, en el este de la República Dominicana, informó este martes la producción.

Por EFE
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La propuesta musical de Hugel combina el afro house con influencias de la música latina, el funk, el disco y el soul, y se espera que en su concierto interprete algunas de sus mezclas más destacadas, entre ellas, 'Morenita', 'I Adore You' y 'Mamma Mia', además de su versión de 'Bella Ciao', que alcanzó la fama mundial en 2018.

La presentación contará también con un set de Jack E, pinchadiscos del conocido local nocturno 'Les Caves du Roy' de Saint-Tropez (Francia), quien se sumará a la programación musical de la noche, indicó la productora en su comunicado.

Florent Hugel, nacido en Marsella en 1987, comenzó a mezclar música en vinilo a los 16 años y durante su formación tomó como referencias a Carl Cox, Laurent Garnier, Daft Punk y David Guetta, entre otros. A esas influencias sumó elementos de la cultura musical del Mediterráneo y de Ibiza (España).

Su trayectoria incluye actuaciones en Tomorrowland, EDC Las Vegas, BPM Festival y Untold. En 2025 inició una residencia en Hï Ibiza y realizó presentaciones en Miami, Nueva York y Los Ángeles (EE.UU.), así como en México, Brasil y países de Europa.

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