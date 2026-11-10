El electorado estadounidense "no ha cambiado tanto" tras las 'midterms', apuntan expertos

Esta es una de las conclusiones más destacadas de la mesa redonda "Estados Unidos tras las elecciones de mitad de mandato: Trump, los demócratas y lo que vendrá después", que abordó este martes durante la Web Summit —uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo— el futuro del tablero político estadounidense.

Las elecciones de mitad de mandato ('midterms') celebradas el 3 de noviembre de 2026 se saldaron con una contundente victoria demócrata, que recuperó el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, hasta entonces en manos republicanas.

El resultado supone un serio revés para el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya gestión quedó sometida al juicio de los votantes en un contexto marcado por el descontento económico, la inflación, el encarecimiento de la energía y las consecuencias de la guerra con Irán, según los analistas reunidos en la capital portuguesa.

Entre estos expertos se encontraba Abigail Slater, una abogada irlandesa que fue directora de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU. y para quien los votantes enviaron un mensaje al Gobierno federal en el sentido de que "empiece a dar prioridad a los estadounidenses y a la economía estadounidense".

"A su manera, el electorado estadounidense dijo: 'Sabéis que no lo habéis conseguido en los últimos dos años. El otro candidato dice que va a ofrecer lo mismo'", así que cambiaron su sentido del voto, según Slater.

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Otro de los analistas que coincidió en esta idea fue Steve Cortes, comentarista político y antiguo asesor de Donald Trump y del vicepresidente JD Vance.

"El pueblo estadounidense rechazó la falta de honestidad y salió a las urnas para dar una gran paliza a los republicanos", aseguró Cortés, para quien a Trump incumplió las "dos grandes promesas" con las que había llegado a la Presidencia: acabar con las guerras y mejorar la economía.

Respecto a los dos próximos años del Gobierno de Trump, Slater consideró que los republicanos se centrarán en tratar de lograr el máximo número posible de confirmaciones en los nuevos nombramientos en cargos clave en el Departamento de Estado, ya que el proceso podría verse entorpecido por la mayoría demócrata en el Senado.

Por su parte, el periodista y comentarista político Nathan J. Robinson aseguró que "ahora va a haber una disputa dentro del Partido Demócrata sobre cómo utilizar" los resultados electorales.

"Realmente se va a ver un recrudecimiento del conflicto entre los progresistas del partido, que ven esto como un mandato para ser más audaces y empezar a impulsar políticas como intentar construir un consenso político para 2028 en torno a cuestiones como la sanidad universal, el aumento del salario mínimo o la regulación de la inteligencia artificial y los centros de datos, y aquellos del centro que ven esto como un mandato simplemente para hacer que Trump rinda cuentas", detalló.

En cuanto a la propia Administración Trump, los expertos coincidieron en que serán dos años impredecibles, y que el foco debería estar en lograr alguna especie de acuerdo respecto a Medicare, el programa federal que proporciona cobertura sanitaria principalmente a mayores de 65 años y a determinadas personas con discapacidad.