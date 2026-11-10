El festival francés Cinélatino presenta a Guatemala como país invitado en 2027

Cinélatino, que tendrá lugar entre los días 12 y 21 de marzo, se presentó este martes en la Casa de América Latina de París con Guatemala como foco de un festival que es referente en Francia y Europa para el séptimo arte de la región latinoamericana.

"El foco en Guatemala se dio porque es uno de los países de América Central que más producción cinematográfica está dando", dijo a EFE la directora del festival, Marion Gautreau.

La presentación del certamen coincidió con "la presentación de una ley que podría ayudar a la creación cinematográfica y que se está votando hoy mismo en Guatemala", aseguró la directora del certamen.

Dicha ley podría, entre otras cosas, permitir la fundación de un Instituto guatemalteco del cine, para dar un apoyo duradero al sector y favorecer la circulación de sus obras en el extranjero.

Así, un país históricamente afectado por la "falta de un ecosistema cinematográfico", ahora vive un momento de "efervescencia en torno al cine", según Gautreau.

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Además, la directora destaca la "evolución interesante del cine en Guatemala" con iniciativas como la asociación de cineastas AGACINE para promover la producción guatemalteca.

Ejemplos que han otorgado ya una visibilidad significativa al cine del país centroamericano son 'Nuestras madres' (2019), de César Díaz, que ganó la Cámara de oro de Cannes, o 'Ixcanul' (2015), de Jayro Bustamante, Premio Alfred Bauer en la Berlinale.

Cinélatino se presenta como "un importante eslabón para la llegada de películas latinoamericanas y su posterior distribución en Francia", consecuencia del trabajo de 'Cine en construcción', una iniciativa que la directora define como "una plataforma de 'work in progress' donde recibimos películas que están por terminar y las premian un jurado hecho por profesionales franceses y europeos".

Cada año, el certamen cuenta con la participación de un centenar de películas documentales y de ficción tanto largometrajes como cortometrajes que serán posteriormente premiadas.

La directora de Cinélatino también subraya la complejidad que se topan con las decisiones políticas de los estados latinoamericanos.

"Por ejemplo, con la llegada de Javier Milei en Argentina, cerró el Instituto Nacional de cine argentino y eso supuso una casi desaparición de la producción cinematográfica argentina en los últimos años", explica Gautreau.

El papel de invitado e hilo conductor del certamen fue una novedad de la pasada edición, con México como protagonista, y este año desde la organización del festival, decidieron continuar con las menciones nacionales, otorgándole el foco a Guatemala.