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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 17:05

El Frente Polisario anuncia una "movilización general" contra Marruecos

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Túnez, 10 nov (EFE).- El Frente Polisario anunció este martes "una movilización general" contra Marruecos, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU no renovara la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) en la sesión del pasado 30 de octubre.

Por EFE
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Según un comunicado de la agencia oficial saharaui, SPS, el Frente Polisario tomó la decisión tras una reunión de emergencia "a la luz de los rápidos acontecimientos, incluidos los peligrosos movimientos militares marroquíes".

La Secretaría General del Movimiento llamó a "todos los hijos e hijas del pueblo saharaui para que se preparen plenamente para enfrentar todas las conspiraciones y maniobras del enemigo".

Asimismo, pidió a los países del norte de África a abordar lo que calificó como "agresión expansionista marroquí", que -considera- afecta a la seguridad y la integridad territorial de la región.

Además, instó a las Naciones Unidas y a la Unión Africana a asumir responsabilidades y presionar a Marruecos "para que ponga fin a su intransigencia y a la obstrucción de los esfuerzos de la comunidad internacional para descolonizar el Sáhara Occidental", con un 80 % del territorio controlado por Marruecos.

El Frente Polisario advirtió de que Marruecos está moviendo a sus "fuerzas invasoras" masivamente en una "peligrosa escalada", lo que contradice, según el movimiento saharaui, "el supuesto compromiso con el alto el fuego".

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