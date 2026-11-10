El geisha de Panamá: de un redescubrimiento local al café de "ultralujo" mundial

Se trata de una taza dominada por notas florales y frutales procedentes de un grano que conserva su pureza genética etíope y que ha alcanzado niveles de excelencia en el 'terroir' de las montañas de Chiriquí, como explicaron a EFE miembros de Lamastus Family Estate, uno de sus productores.

Este 2026, precisamente, Lamastus Family Estate alcanzó el precio máximo con un lote de 15 kilos de su grano geisha (18.004 dólares por kilogramo) en la subasta anual Best of Panama (BOP), adquirido por la empresa JD.com, de China.

"No fue un (precio) récord. El récord fue el año pasado", cuando un lote de café geisha se vendió "en 30.000 dólares por kilogramo", pagado por un comprador de "Dubai a unos colegas nuestros, que es hacienda La Esmeralda", unos productores que tuvieron "la dicha de reencontrar" este grano de especialidad en Panamá y de ponerlo en el mercado, dijo Wilford Lamastus Jr., miembro de Lamastus Family Estate.

Para tener una idea del precio de venta de este grano especial panameño solo hay que ver que en el 2025 el café arábica, que no es de especialidad pero es el más consumido en el mundo, se ubicó en 8,5 dólares el kilo, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial.

Esta producción cafetera, muy pequeña en cantidad, ha vivido dos momentos clave: la fundación en 1996 de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, en inglés) y el redescubrimiento del geisha en 2004, explicó Lamastus Jr.

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Un grupo de caficultores, entre ellos la familia Lamastus, entendieron hace tres décadas que debían reinventarse porque su pequeña producción no podía competir con vecinos como Honduras -un gran exportador de café- ni resultaba rentable el bajo precio del grano. Con ello en mente crearon la SCAP.

"Sin un sólo dólar se fueron a tocar puertas, a pedirle a asociaciones más grandes, como la de EE.UU., que los apoyaran, y así empezó, en 1996 (...) Este grupo se lo creyó y hoy han creado un producto de ultralujo", afirmó Lamastus Jr.

Tras la creación y crecimiento de la SCAP, el "redescubrimiento" del geisha en 2004 por Hacienda La Esmeralda marcó otro punto de inflexión.

Desde entonces, el origen, la trazabilidad y las características sensoriales adquirieron un papel central en la diferenciación comercial del café panameño de especialidad.

Los árboles de geisha cultivados en Panamá mantienen la misma línea genética que las plantas originales de Etiopía.

Su sabor, muy lejos del fuerte café tradicional y con una nota distintiva a flor blanca o jazmín muy dulce, lo hacen altamente codiciado en el mercado asiático, sus principales compradores.

En las fincas de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento, el valor del geisha comienza en su 'terroir'.

La altura, los suelos volcánicos, la biodiversidad y las condiciones microclimáticas y el manejo humano influyen en las características de cada cosecha y contribuyen a definir la expresión de cada taza.

"Es la altura, todo lo que comprende el microclima, microterroir, y de ahí para adelante, las manos del ser humano, qué estamos haciendo nosotros que hace que sobresalgan, y ahí vienen los procesos", como el secado, la selección de las cerezas de café, el tiempo de secado y de fermentación, y las catas, explica a EFE Wilford Lamastus padre.

Todo esto demuestra que si alguien paga precios tan altos por el geisha panameño es por su calidad, asegura este productor.

"Los que lo compraron saben que lo pueden vender, saben que ellos están ofreciendo el mejor café del mundo, el mejor, lejos (...) y lo van a vender con facilidad por la calidad extraordinaria" del producto, agregó.