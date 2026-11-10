El gobernador de la provincia cubana de Camagüey renuncia al cargo tras admitir "errores"

La renuncia de Sutil Sarabia, cumpliendo los procedimientos legales, fue aprobada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien hizo efectivo el cese, según una nota publicada en el periódico Adelante, de la provincia Camagüey, y en otros medios oficiales.

El comunicado refiere que Sutil Sarabia solicitó su dimisión "luego de reconocer errores cometidos en el desempeño de sus funciones, incompatibles con su responsabilidad".

Asimismo señaló que Díaz-Canel "aprobó dicha solicitud, dando cuenta de ello al Consejo Provincial y, por conducto de los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, a los delegados" de esas estructuras del sistema de gobierno de la isla.

También indicó que el mandatario cubano "en uso de sus facultades, aprobó designar provisionalmente" a Yennis León Mayedo, actual vicegobernador provincial, "hasta tanto sea elegido un nuevo Gobernador".

Pero el texto no ofreció detalles sobre cuáles fueron los "errores" del funcionario que fue electo como Gobernador de Camagüey, el 28 de mayo de 2023.

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La semana pasada en el programa radial Criterio Compartido, el gobernante insular insistió sobre la responsabilidad de los funcionarios y señaló que "las dificultades materiales no pueden convertirse en una justificación para la falta de atención, las respuestas tardías o la ausencia de funcionarios en los lugares afectados".

Además recalcó que "donde hay negligencia, indolencia" y "un funcionario que no atienda a la población, ahí no hay justificación que valga, ahí lo que hay es una responsabilidad que exigir".

En 2024 también renunciaron otros políticos locales a sus cargos de gobernadores de las provincias Las Tunas (este) y Cienfuegos (centro) tras reconocer que habían cometido "errores" en el ejercicio de sus responsabilidades.