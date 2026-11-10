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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 19:25

El gobernante Partido Colorado expulsa a Santiago Peña tras escándalo por Ueno bank

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Asunción, 10 nov (EFE).- El gobernante Partido Colorado expulsó este martes de sus filas al exmandatario Santiago Peña por la que describió como "deshonra provocada al pueblo paraguayo" y a esa formación política tras su destitución en un juicio político por la intervención de Ueno bank, entidad con la que ha sido vinculado.

Por EFE
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El Tribunal de Conducta de la también denominada Asociación Nacional Republicana (ANR) se pronunció sobre los hechos, según su resolución, "que a todas luces se presentan como conductas reprochables, de mal desempeño" de funciones, "probado en el juicio político".

Peña fue declarado culpable en un juicio político por el Senado tras ser acusado de nexos con Ueno bank, cuya intervención afectó a miles de clientes, entre estos entidades públicas que trasladaron millonarios recursos a la entidad durante la gestión del ahora exmandatario.

Al término del juicio, el exgobernante fue detenido y, un día después, enviado por un juez a prisión preventiva.

Para el Tribunal, " la nación paraguaya se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal conectados con la conducta " de Peña, lo que considera "motivo suficiente" para el Partido Colorado para que la Asociación Nacional "en salvaguarda de sus supremos intereses resuelva la expulsión de sus filas".

Después del paso durante su juventud por las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Peña se incorporó en 2016 al oficialismo, respaldado por el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado su mentor político y quien le retiró públicamente su respaldo y apoyó el juicio político.

Ministro de Hacienda de Cartes, Peña tuvo su primer fogueo electoral cuando inscribió, en 2017, su precandidatura presidencial para las internas de ese año.

Se postuló por el movimiento Honor Colorado, la facción que Cartes encabeza dentro del oficialismo, pero perdió frente a Mario Abdo Benítez.

En diciembre de 2022, con apenas seis años de militancia colorada, consiguió la candidatura presidencial del partido gobernante y el 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42,74 % de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la Vicepresidencia.

Alliana juró como el nuevo presidente de Paraguay tras la salida de Peña, con la intención de concluir, el 15 de agosto de 2028, el actual periodo de Gobierno.

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