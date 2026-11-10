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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 13:10

El Honda CR-V fue el vehículo más robado en Canadá en 2025 pese a la caída de los delitos

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Toronto (Canadá), 10 nov (EFE).- El Honda CR-V fue el vehículo más robado en Canadá en 2025, con 2.137 unidades sustraídas, según el informe anual publicado este martes por la organización Équité Association, que advirtió de que el crimen organizado sigue aprovechando las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad de los automóviles.

Por EFE
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La camioneta todocamino de Honda, que también encabezó la clasificación en 2021 y 2022, registró 1.598 robos en la provincia de Ontario, la más poblada del país.

En segundo lugar se situó el Honda Civic, con 1.813 unidades robadas, seguido del Toyota RAV4 (1.147), la camioneta Ram 1500 (1.072) y la Ford F-150 (1.057).

La organización, que representa a las aseguradoras canadienses, señaló que los robos de vehículos disminuyeron un 18 % en 2025 respecto al año anterior, aunque las pérdidas anuales derivadas de estos delitos siguen rondando los 900 millones de dólares canadienses (635 millones de dólares estadounidenses o 570 millones de euros).

"Debemos hacer que los vehículos sean más difíciles de robar", declaró en un comunicado Heather Masterson, presidenta de Équité, quien advirtió de que las redes criminales continúan explotando vulnerabilidades tecnológicas para obtener importantes beneficios.

La asociación destacó que las normas canadienses de seguridad antirrobo no se han actualizado desde 2007 y reclamó al Gobierno federal una renovación de la normativa.

También alertó de la elevada incidencia de los robos entre vehículos de lujo, como el Lexus TX, cuya tasa de sustracción supera el 11 % de las unidades aseguradas.

Según una encuesta citada por Équité, el 72 % de los canadienses consultados considera que los fabricantes deberían incorporar de serie en sus vehículos tecnologías antirrobo.

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