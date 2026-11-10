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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:35

El Líbano prevé iniciar vuelos comerciales en su nuevo aeropuerto a mediados de diciembre

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Beirut, 10 nov (EFE).- Las autoridades libanesas prevén que el Aeropuerto René Mouawad en Qalayaat, en el norte del Líbano, comience a recibir vuelos comerciales a mediados del próximo diciembre, lo que marcará la puesta en funcionamiento de un segundo aeródromo en el país, actualmente solo conectado por aire a través de Beirut.

Por EFE
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"Está previsto que los vuelos comerciales regulares comiencen el 14 de diciembre de 2026", indicó el primer ministro libanés, Nawaf Salam, según un comunicado emitido este martes por la presidencia del Consejo de Ministros.

‎"El 22 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Independencia y el aniversario del asesinato del presidente René Moawad, en cuyo honor se nombra el aeropuerto, comenzarán los vuelos de prueba desde el aeropuerto", agregó el jefe de Gobierno, que el lunes mantuvo un encuentro para abordar los preparativos en el recinto aeroportuario.

Salam explicó que los pasajeros podrán comenzar a reservar sus vuelos a partir de este domingo, 15 de noviembre, cuando se anunciará también la lista de destinos con los que estará conectado el aeródromo y los horarios que se ofrecerán para los mismos.

Según el dirigente, se trata de un paso "clave" para el inicio del tráfico aéreo desde y hacia el norte del país.

En la actualidad, el país solo cuenta con un aeródromo en activo, el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut.

El pasado mayo, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte anunció a Sky Lounges como ganador del proceso de licitación para rehabilitar el René Mouawad, una antigua base aérea con la que el Gobierno libanés pretende diversificar sus vías de acceso por aire.

El proyecto para reactivarlo, sobre la mesa desde hace años, comenzó a tomar forma más seriamente en medio de las dos guerras más recientes con Israel, que en conflictos anteriores bombardeó las instalaciones capitalinas y otras infraestructuras claves del país.

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