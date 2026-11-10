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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 18:40

El Museo Thyssen de España lleva 50 obras maestras a las calles de Ciudad de México

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- Cincuenta reproducciones de obras maestras del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de España se exhiben desde este martes en las calles de Ciudad de México, en una exposición al aire libre que busca acercar el arte europeo a los transeúntes y fortalecer los vínculos culturales entre ambos países.

Por EFE
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La muestra 'El Thyssen te visita', que permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre en el circuito de Galerías Abiertas Reforma-Lieja, en el céntrico Paseo de la Reforma, permite recorrer parte de la historia de la pintura occidental sin necesidad de entrar a un museo.

La exposición reúne reproducciones a escala real de pinturas y ampliaciones de detalles de rostros, paisajes, escenas y formas abstractas, con el propósito de ofrecer una mirada distinta a obras que habitualmente se encuentran en las salas del museo madrileño.

Organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de España en México, en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la iniciativa busca convertir el espacio público en un lugar de encuentro con el arte.

La propuesta también pretende fortalecer el diálogo cultural entre México y España, al trasladar parte del patrimonio artístico español a una ciudad donde las imágenes conviven con monumentos, edificios históricos y expresiones culturales contemporáneas.

Las piezas seleccionadas ofrecen un recorrido por distintas épocas, géneros y estilos de la pintura occidental, desde el siglo XIII hasta el XX, aunque los organizadores precisan que la experiencia no pretende sustituir la contemplación de las obras originales.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ubicado en el Palacio de Villahermosa de Madrid, abrió sus puertas en 1992 y alberga una colección formada durante varias generaciones por la familia Thyssen-Bornemisza.

Un año después, en 1993, el Estado español adquirió la colección, que pasó a formar parte del patrimonio público del país.

Con esta exposición, que podrá visitarse durante un mes, el museo traslada una selección de su legado artístico al corazón de la capital mexicana, donde las reproducciones se integran al paisaje urbano y a la vida cotidiana de sus habitantes.

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