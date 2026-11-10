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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 00:05

El Pacífico noroccidental registra 32 tifones en 2026, récord del siglo XXI

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Pekín, 10 nov (EFE).- El número de tifones formados este año en el Pacífico noroccidental y el mar de China Meridional alcanzó los 32, la cifra más alta registrada en lo que va de siglo, después de la aparición del ciclón Cempaka, informó la Administración Meteorológica de China.

Por EFE
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Según la agencia estatal Xinhua, el nuevo sistema, trigésimo segundo de la temporada según la nomenclatura china, superó el anterior máximo de 31 ciclones, contabilizado en 2013.

La media anual en estas aguas es de 24,3 tifones, mientras que la mayoría de los años del presente siglo registraron entre 20 y 30, de acuerdo con los datos oficiales.

Hasta ahora, únicamente 2004, con 30, y 2013, con 31, habían alcanzado esa barrera, mientras que en 2010 se registraron 14 y en 2023, 17.

Expertos del Centro Nacional del Clima atribuyeron en parte la elevada actividad de esta temporada al desarrollo de un episodio extremo de El Niño, que contribuyó a desplazar hacia el norte el anticiclón subtropical del Pacífico.

Entre agosto y octubre, ese sistema se situó, de media, dos grados de latitud más al norte de lo habitual, una configuración favorable para la formación de ciclones.

De julio a octubre se formaron 23 tifones, con un número de entradas en tierra y una intensidad general superiores a lo habitual, según el organismo.

Entre el 1 de septiembre y el 9 de noviembre surgieron nueve sistemas, seis de ellos clasificados como supertifones, aunque ninguno tocó tierra en China durante ese periodo, según el organismo.

La información se divulga después de un verano en el que los tifones y sus lluvias asociadas dejaron víctimas, inundaciones y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en distintas provincias chinas.

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