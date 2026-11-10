ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 18:40

El padre de Meghan Markle encarcelado en EE.UU. tras quitarse su localizador electrónico

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 10 nov (EFE).- Una jueza federal estadounidense ordenó este martes encarcelar de nuevo a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, por quitarse su localizador electrónico, lo que violó la orden de libertad condicional tras su arresto la semana pasada por posesión de pornografía infantil.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Markle Sr., de 82 años ya se encuentra en prisión. Tras quitarse el dispositivo hacia la 1.45 hora local (6.45 GMT) del martes, “agentes federales lo arrestaron más tarde” ese mismo día y “está bajo custodia federal”, aseguró el Departamento de Justicia en un mensaje a EFE.

En una audiencia de urgencia, la magistrada Lindsay Griffin, del Distrito Medio de Florida, revocó el arresto domiciliario que las autoridades habían concedido al suegro del príncipe Harry, de 82 años de edad, después de su detención el viernes pasado, según revelaron documentos judiciales del caso.

"Encontré que el acusado violó las condiciones de su libertad procesal y que, dada la falta de una vivienda adecuada, ninguna condición o combinación de condiciones garantizaría razonablemente la seguridad de otra persona o de la comunidad, así como la comparecencia del acusado ante el tribunal", escribió Griffin.

"Las condiciones de libertad procesal son órdenes judiciales, no sugerencias. Estamos solicitando al tribunal que revoque su libertad y lo detenga a la espera del juicio, y continuaremos procesando este caso hasta las últimas consecuencias de la ley", señaló el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.

Agentes del FBI arrestaron el viernes pasado a Markle en la localidad de Lakeland, en Florida, donde vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia, por estar acusado de poseer material de abuso sexual infantil, "incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", según Essayli.

Por otro lado, documentos judiciales revelaron este martes que la magistrada Griffin solicitó una revisión psiquiátrica independiente y obtener "todos los registros de salud mental" de Markle Sr., al sospechar que no es "mentalmente competente" para entender su proceso penal.

El FBI reveló que halló unos 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros con supuesto material sexualmente explícito en dos almacenes del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes mudarse a Lakeland.

De ser declarado culpable, Markle Sr. afrontaría una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle aseguró en una carta remitida al medio británico The Sun el 23 de octubre que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre por información de la Policía británica, por lo que cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más

Te puede interesar