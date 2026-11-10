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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 10:55

El papa León XIV congrega a 650.000 fieles en la misa en la provincia argentina de Córdoba

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Córdoba (Argentina), 10 nov (EFE).- El papa León XIV congregó este martes a 650.000 fieles en la misa que celebró en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires, informó el Vaticano citando a fuentes de los organizadores.

Por EFE
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Las autoridades locales estimaron que la convocatoria podría alcanzar las 800.000 personas, pero finalmente fueron 650.000 las que se acercaron a este centro adyacente a la escuela de aeronáutica.

Este martes fueron dos millones y medio de personas las que participaron en la misa ante el Monumento de los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, en el evento más multitudinario del pontificado del papa estadounidense y peruano.

Además, más de 250.000 personas pasaron la noche en FAdeA, mientras que otros peregrinos continuaron llegando durante la mañana.

Desde el lunes por la tarde, fieles procedentes de todas las provincias argentinas y de países como Paraguay y Venezuela participaron en una vigilia que incluyó actuaciones de artistas populares, espacios de oración y un espectáculo de drones que proyectó mensajes sobre la inclusión y la unidad, entre ellos la frase "Nadie sobra".

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