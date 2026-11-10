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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:45

El Parlamento otorga licencia de 14 días al presidente de Ecuador para campaña electoral

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Quito, 10 nov (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador concedió este martes una licencia de catorce días, distribuidos en dos etapas, al presidente Daniel Noboa, para hacer campaña para los comicios locales del próximo 29 de noviembre, en los que el oficialismo busca arrebatar el poder de las ciudades más pobladas, como Quito y Guayaquil, al correísmo, la principal fuerza de oposición.

Por EFE
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La aprobación se dio con el apoyo de 138 de los 141 legisladores presentes en la votación, indicó el Parlamento, que señaló que la licencia comprenderá dos períodos: la primera desde el jueves al 18 de noviembre, y la segunda del 20 al 26 de noviembre.

El pasado fin de semana, Noboa pidió la licencia al legislativo en una carta en la que inicialmente se mencionaba un período del 12 al 26 de noviembre, aunque posteriormente envió un alcance a la misiva inicial, en la que señaló que la licencia le permitirá "participar en actividades de apoyo a los candidatos afines durante el período de campaña electora".

El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos elegirán a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, así como a los siete integrantes y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los comicios estaban inicialmente previstos para febrero de 2027, pero se adelantaron ante el riesgo de que las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño afectaran al desarrollo normal de la jornada electoral por inundaciones o daños.

En las elecciones de noviembre no participará el movimiento Revolución Ciudadana (RC), el mayor grupo opositor al Gobierno y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), debido a que está suspendido temporalmente por estar inmerso en una investigación judicial relacionada con la financiación de la campaña electoral de las presidenciales de 2023, pero algunos políticos de esa agrupación se han postulado arropados en otros colectivos políticos.

En el marco de esa investigación cumple prisión preventiva la excandidata presidencial correísta Luisa González, quien perdió en segunda vuelta ante Noboa en 2023 y 2025, y quien es indagada por un presunto delito de lavado de activos durante la campaña electoral de 2023.

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