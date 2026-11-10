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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 17:35

El petróleo de Texas cierra en 86,04 dólares pendiente de avances en la guerra en Irán

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Nueva York, 10 nov (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 0,93 %, hasta los 86,04 dólares el barril, pendiente del supuesto fin de la guerra en Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la diera por "prácticamente terminada".

Por EFE
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Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0,81 dólares respecto al cierre anterior.

Trump afirmó este lunes que la guerra está "prácticamente terminada en el plano militar", tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

El presidente compareció por sorpresa en la Casa Blanca, donde aseguró que Irán estaba "militarmente, prácticamente acabado", aunque advirtió de que Estados Unidos está preparado para volver a atacar.

Al inicio de la sesión, el precio del crudo caía un 2,82 %, hasta los 84,40 dólares el barril, pero subió a lo largo de la jornada a la espera de novedades.

En este contexto, el analista Tom Essaye destacó este martes en su informe Sevens Report que la clave para el mercado petrolero es que los avances diplomáticos se traduzcan en un mayor tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz.

"Puede que las dos partes no alcancen un alto el fuego, pero mientras fluya más petróleo por el estrecho, los precios del crudo bajarán y respaldarán a las bolsas", señaló Essaye.

Otros analistas explicaron a la cadena CNBC que las negociaciones aún son inciertas y apuntaron que el precio del crudo seguirá siendo sensible a la evolución de la situación en Oriente Medio.

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