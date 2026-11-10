El presidente de Galicia promueve el Año Santo Xacobeo de 2027 en Brasil

"Este es un mercado que nos interesa mucho y, por lo tanto, en vísperas del gran año de Galicia (noroeste de España), del año santo, vinimos aquí para hacer un acto de promoción y dar a conocer todo lo que queremos hacer para celebrar el Xacobeo 2027", aseguró Rueda en declaraciones a periodistas en Río de Janeiro.

Rueda, que inició este martes una visita de dos días a Brasil para presidir el XIV Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas, el órgano que reúne cada tres años a los representantes de la colectividad gallega en el exterior, afirmó que su intención también es promover el Xacobeo 2027 en un mercado considerado estratégico.

"Queremos invitar a los brasileños a que nos visiten el próximo año y en los años siguientes", afirmó el presidente de la Xunta de Galicia.

Además de presentar en Brasil los actos oficiales previstos para el Xacobeo 2027, Rueda invitó a los gallegos residentes en Brasil y a los propios brasileños a aumentar su creciente presencia en el Camino de Santiago.

Según el presidente de la Xunta, Brasil está destacando en los últimos años por su creciente dinamismo como emisor de peregrinos y visitantes.

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"Queremos promovernos aprovechando que estamos en Brasil, el segundo país en el mundo con mayor presencia gallega y un país con gran importancia por sus más de 200 millones de habitantes, muchos de ellos, en número creciente, haciendo el Camino de Santiago. Cada vez llegan más brasileños que hacen el Camino de Santiago, especialmente el Camino Portugués", afirmó.

El presidente gallego también destacó la importancia de promover los productos de Galicia en un "mercado tan grande y con tanta potencia como el brasileño".

El Xacobeo, conocido también como el Año Santo Compostelano en Galicia, se conmemora en 2027 porque el día de Santiago Apóstol, el 25 de julio, coincide con un domingo.

Las festividades comenzarán el 31 de diciembre próximo con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago, momento en que Compostela adquiere una relevancia especial como destino de peregrinación por ser el punto final de los diferentes Caminos de Santiago.

Entre los actos previstos para el Xacobeo 2027 está un ciclo de veintiún conciertos de órgano en el interior de la Catedral de Santiago para interpretar la obra completa de Johann Sebastian Bach.