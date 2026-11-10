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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 16:55

El Reino Unido detiene a un militar estadounidense por cargos vinculados a Rusia

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Londres, 10 nov (EFE).- La Policía antiterrorista británica detuvo este martes a un miembro del Ejército de Estados Unidos por cargos contra la ley de Seguridad Nacional del Reino Unido que están vinculados con Rusia.

Por EFE
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El hombre, de 41 años, fue arrestado cerca de la ciudad de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra, señaló la Policía, que trabaja en estrecha colaboración con el Ejército estadounidense y el FBI (policía federal).

El sospechoso está siendo interrogado en una comisaría de Londres, al tiempo que se registran dos propiedades en el condado de Gloucestershire.

La Policía señaló que esta operación no está relacionada con otras investigaciones en curso, después de que ocho hombres fueran detenidos en las últimas semanas dentro de la investigación sobre una presunta trama terrorista vinculada a Irán, detectada el 27 de septiembre cerca de la base aérea RAF Fairford, en el mismo condado.

Sobre la detención de este martes, la subdirectora adjunta de la Policía Metropolitana de Londres, Vicki Evans, coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista británica, dijo que "las acusaciones son graves y la investigación sigue plenamente abierta".

"Esta operación demuestra la solidez de las alianzas entre los cuerpos policiales y los organismos de seguridad nacional del Reino Unido y Estados Unidos", afirmó en un comunicado.

En la misma nota, el director del FBI, Kash Patel, declaró que "esta importante detención está relacionada con acusaciones de espionaje, un asunto que reviste la máxima preocupación para Estados Unidos y sus aliados".

"Aunque la investigación continúa, quiero enviar un mensaje claro: este FBI no tolera que nadie traicione el juramento de lealtad a EE.UU. ni que sus acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios", manifestó.

Patel indicó que, en los últimos 21 meses, la Policía federal estadounidense "ha realizado 167 detenciones por contrainteligencia y espionaje, un aumento del 53 %".

El responsable del FBI agradeció también su colaboración a la Policía Antiterrorista británica, el MI5 -servicio de inteligencia interior-, el servicio de contrainteligencia del Ministerio de Defensa británico y el Mando de Contrainteligencia del Ejército estadounidense.

Por su parte, el general de brigada Sean Stinchon, comandante del Mando de Contrainteligencia del Ejército de EE.UU., subrayó que "la presunta conducta de un militar de alto rango al que se había confiado información sensible es un serio recordatorio de que las amenazas internas son reales y persistentes".

"Animo a cualquier persona que crea haber presenciado algo sospechoso a que lo comunique a su oficina local de contrainteligencia", añadió.

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