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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 12:35

El Supremo brasileño ordena a la ciudad de São Paulo publicar cuánto paga por la Fórmula 1

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São Paulo, 10 nov (EFE).- La Corte Suprema de Brasil ordenó al Ayuntamiento de São Paulo publicar los contratos firmados para organizar el Gran Premio de Fórmula Uno en el circuito de Interlagos, según lo indica un fallo publicado este martes por varios medios brasileños y al que tuvo acceso EFE.

Por EFE
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La orden judicial rechazó que la cláusula de confidencialidad exigida por la promotora pueda prevalecer sobre el deber de transparencia de la administración pública.

Por unanimidad los jueces desestimaron el recurso del consistorio contra la orden de publicar los contratos con las empresas Formula One World Championship Limited y MC Brazil Motorsport Holdings que regulan la celebración del GP en São Paulo.

El magistrado ponente, Flávio Dino, sostuvo en su voto que la administración "no puede, por medio de un ajuste contractual, apartar deberes que le son impuestos directamente por la Constitución" y que "el interés económico o comercial del particular no se sobrepone al principio republicano" de la transparencia.

Al ser contactado por EFE, el Ayuntamiento informó que, una vez notificado formalmente, adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la resolución del alto tribunal.

El ente público alegaba que la cláusula de confidencialidad fue una condición indispensable de la promotora y que revelar los contratos podría provocar la rescisión y la cancelación del Gran Premio, recientemente renovado hasta 2035.

Sin embargo, la Corte Suprema resolvió que esa posibilidad no justifica un secreto "amplio e irrestricto" y que la información sensible puede protegerse de forma puntual mediante la clasificación prevista en la Ley de Acceso a la Información.

El procedimiento comenzó en enero de 2021 cuando un abogado solicitó acceso al expediente del procedimiento interno del Ayuntamiento de São Paulo en el que se formalizó el contrato.

Ante la negativa de la Administración municipal acudió a la Justicia y obtuvo una primera resolución favorable en julio de ese año, que fue ratificada posteriormente por cada una de las instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema.

Sin posibilidad de presentar nuevos recursos, el Ayuntamiento debe entregar la totalidad de los contratos y expedientes administrativos relacionados con el Gran Premio de Fórmula 1 en un plazo máximo de 90 días desde el momento en que sea notificado formalmente.

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