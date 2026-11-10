Emiratos espera que las negociaciones en Abu Dabi conduzcan al fin de la guerra en Ucrania

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores emiratí, Abdulá bin Zayed al Nahyan, celebró que Emiratos acoja la tercera ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en la capital Abu Dabi que se llevan a cabo en el marco de su apoyo a los esfuerzos de Washington para "promover el diálogo y fortalecer las gestiones diplomáticas para alcanzar una solución política a la crisis".

Bin Zayed al Nahyan aseguró que tiene "esperanza de que estas conversaciones conduzcan a medidas prácticas para poner fin a una crisis que ha provocado un inmenso sufrimiento humanitario", indicó en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial emiratí, WAM.

Asimismo, subrayó que acoger estas conversaciones "refleja la confianza de la comunidad internacional en el papel de EAU y en su firme enfoque a favor de la paz".

Del mismo modo, "elogió los esfuerzos" del presidente estadounidense, Donald Trump, "para facilitar estas conversaciones, fortalecer la estabilidad y avanzar en la vía política".

El jefe de la diplomacia emiratí reafirmó "el compromiso de EAU de seguir desempeñando su papel en el apoyo a los esfuerzos para acercar posturas, lo cual contribuiría a lograr una solución política a la crisis".

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Concluyó que el país del golfo Pérsico tiene "la firme convicción de que solo es posible alcanzar soluciones sostenibles a los conflictos mediante el diálogo y la desescalada, reafirmando su compromiso de seguir construyendo puentes diplomáticos y de apoyar todos los esfuerzos orientados a avanzar hacia una resolución política de la crisis".

Abu Dabi acoge este martes y mañana miércoles las conversaciones entre ucranianos, rusos y estadounidenses -las primeras de carácter trilateral en más de ocho meses- con el objetivo de explorar avances hacia una salida negociada a la guerra iniciada por Moscú en febrero de 2022.

La agenda está centrada en las garantías de seguridad para ambas partes, un posible alto el fuego, medidas humanitarias como el intercambio de prisioneros y civiles cautivos, y la reconstrucción económica de Ucrania.