Empleados de la OIT se movilizan contra recortes a días de la elección de director general

La movilización fue convocada tanto en la sede central en Ginebra como el oficinas regionales por el Sindicato del Personal de la OIT, en coincidencia con reuniones en el mismo Consejo de Administración para debatir los actuales ajustes de plantilla.

"Detrás de cada puesto de trabajo suprimido hay una persona, y un servicio que ya no se prestará. Un coste humano e institucional que no se tiene en cuenta, y también para el mundo del trabajo y la promoción de la justicia social", señaló la presidenta del sindicato del organismo, Séverine Deboos, durante su intervención en el debate.

La OIT indicó este año que en el peor de los escenarios podrían suprimirse hasta 350 puestos de trabajo en Ginebra, de una plantilla de 1.600 trabajadores, aunque ,según indicó este martes la radiotelevisión suiza RTS, se ha logrado reducir esa cifra a 120 puestos.

Los recortes se derivan del impago de contribuciones de varios Estados miembros de la OIT, incluido uno de sus principales contribuyentes, Estados Unidos, una situación que se repite en diversas agencias del sistema de Naciones Unidas.

El próximo lunes 16 de noviembre el Consejo de Administración, formado por 28 representantes de gobiernos, 14 de sindicatos y 14 de patronales, decidirá quién será el director general para el periodo 2027-2032.

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Díaz, también vicepresidenta segunda del Gobierno español, ha tenido como uno de los focos de su campaña la necesidad de actuar ante la "emergencia de máxima gravedad" que vive la OIT por el déficit financiero que arrastra.

En su programa, la ministra española de Trabajo ha propuesto que todo ajuste de plantilla se realice en consulta permanente con el sindicato de trabajadores de la OIT y respetando los acuerdos colectivos.

También se ha comprometido a buscar otras fuentes de financiación en forma de contribuciones voluntarias procedentes de gobiernos donantes, agencias de desarrollo, bancos regionales e iniciativas de cooperación público-privada.