En México solo el 23 % de la población está consciente de la violencia de género

Este nivel de conciencia aumentó ocho puntos porcentuales respecto a 2025 cuando se registró un 15 %, arrojó la segunda edición del Índice de Concientización sobre Violencia de Género, presentado este martes.

El estudio, realizado por Fundación Instituto Natura y Avon, busca medir el nivel de concienciación de la sociedad sobre la violencia de género, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre.

“Esta segunda edición nos muestra que estamos avanzando en concientización, un resultado que podría estar relacionado con la mayor visibilidad de la violencia de género en la conversación pública y los esfuerzos para fortalecer la información, la prevención y los mecanismos de atención”, declaró , Silvia Ojeda, directora de Fundación Instituto Natura.

Sin embargo, dijo, “reconocer la gravedad del problema todavía no significa saber identificar las agresiones, pedir ayuda o intervenir”.

Añadió que el principal reto es cerrar esas brechas y transformar la concientización en "acciones concretas que contribuyan a prevenir la violencia".

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Si bien el índice reveló que apenas un 23 % de los mexicanos alcanzan "niveles muy altos o altos de concientización", un 49 % registra niveles medios y bajos, y un 25 % muy bajos.

El estudio advirtió que las creencias sociales continúan como un obstáculo para enfrentar la violencia de género, ya que el 46 % de las personas considera que “los problemas dentro de una pareja deben resolverse únicamente entre sus integrantes”, lo que contribuye a minimizar agresiones y desalentar la intervención de terceros.

También indicó que el miedo a sufrir nuevas agresiones es una de las principales barreras para buscar ayuda ante situaciones de violencia de género en México, pues el 69 % de las respuestas consideró que las mujeres “podrían evitar acudir a instituciones públicas por temor a sufrir más violencia por parte del agresor”.

Además, el 38 % de las mujeres no reconoció de forma espontánea las situaciones vividas como violencia de género.

Ojeda puntualizó que a pesar de que existe conciencia sobre la gravedad del problema y la necesidad de programas específicos, "persisten aún fuertes barreras para actuar", el miedo, la desconfianza institucional y la falta de información limitan el pedido y la oferta de ayuda.

El Índice fue elaborado a partir de una investigación a nivel país entre 2.219 personas mayores de 18 años, realizada entre junio y julio de 2026, con un nivel de confianza del 95 %.

Debido a su impacto social, el estudio, desarrollado por Avon, Fundación Instituto Natura y Quiddity, recibió el reconocimiento a Mejor Investigación de Impacto Social en los ESOMAR Awards 2026.

En México, el 70,1 % de las mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, destacando la violencia psicológica (51,6 %), la sexual (49,7 %) y la física (35 %, con mayor prevalencia en Estado de México (78,7 %), Ciudad de México (76,2 %) y Querétaro (75,2 %), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).