Encontrado en Beirut el cuerpo sin vida de un exdiputado iraquí, acérrimo crítico de Irán

Según fuentes oficiales y diversos medios iraquíes y árabes, el cadáver de Al Aluani fue hallado en un apartamento de un edificio de Beirut después de que "los vecinos del inmueble alertaran a la policía por un fuerte olor que emanaba del duodécimo piso".

El embajador iraquí en Beirut, Mohamed Reda al Huseini, confirmó en declaraciones a la agencia oficial de noticias iraquí, INA, el hallazgo del cadáver de Al Aluani tras su supuesto "asesinato", y apuntó que está en contacto con los organismos de seguridad libaneses para esclarecer las circunstancias de su muerte.

"La justicia libanesa ha abierto una investigación sobre el asesinato del exdiputado Ahmed al Aluani y ha designado a un juez especial para que le dé seguimiento", dijo Al Huseini, según INA.

Indicó que "la embajada está a la espera del informe final de las autoridades libanesas para dar a conocer los detalles del asesinato".

La agencia de noticias independiente iraquí Shafaq explicó que las fuerzas de seguridad libanesas hallaron el cadáver del exdiputado en un apartamento de un edificio de la zona de Afif al Tebi, en el distrito de Tariq al Yedideh, en el sur de Beirut.

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El medio independiente, que cita a familiares de Al Aluani, señaló que "su familia había perdido el contacto con él cuatro días antes", cuando "sus móviles fueron apagados", en medio de conjeturas sobre la posibilidad de que hubiera sido secuestrado por hombres desconocidos.

Según las fuentes, el exdiputado viajó al Líbano el pasado jueves y llegó en la tarde del mismo día a Beirut desde donde se alojó en un hotel antes de abandonarlo, pocas horas después, junto a cuatro personas.

Al Aluani, que pertenecía a la rama suní del islam, minoritaria en Irak, era una figura política altamente polarizante en Irak desde el derrocamiento del régimen de Sadam Husein tras la invasión estadounidense del país, en 2003.

Ejerció como diputado en el Consejo de Representantes de 2010 hasta 2013, y era conocido por sus duras críticas a la influencia iraní sobre el país árabe, así como las actividades de las milicias armadas iraquíes alineadas con la República Islámica.

Fue detenido en diciembre de 2013 tras liderar masivas protestas suníes en la provincia iraquí de Al Anbar (oeste), en una sangrienta redada en su domicilio que costó la vida a su hermano y a cinco guardaespaldas, además de dos miembros de las fuerzas de seguridad.

A pesar de haber sido condenado a muerte en 2014 por cargos de terrorismo, Al Aluani fue absuelto y liberado el 23 de abril de 2025 gracias a una intensa campaña de la Unión Interparlamentaria y a un acuerdo de compensación tribal.

Al Aluani, cuya tribu, Al Bueluan, era la segunda más grande que luchó contra el grupo yihadista Estado Islámico en Al Anbar, era un acérrimo crítico a la influencia iraní en Irak.

En sus intervenciones mediáticas acusaba directamente a Teherán de dirigir la política de Bagdad y de marginar sistemáticamente a la minoría suní iraquí.

Pese a su oposición al Gobierno de Bagdad, el exdiputado supuestamente asesinado en Beirut era uno de los principales defensores de la política del Ejecutivo iraquí de desarmar a las milicias chiíes alineadas con Irán.