España defenderá en la COP31 la "máxima ambición" para abandonar los combustibles fósiles

Uno de los principales objetivos marcados en esta cumbre, que se inauguró ayer en la ciudad turca de Antalya, es que en el año 2035 el 35 % de la energía consumida sea eléctrica, una meta que no tiene sentido si se sigue generando mediante la quema de combustibles fósiles que provocan el cambio climático.

Así, desde la delegación española se defiende que la electrificación sea mediante renovables, aunque de momento no se esté negociando aún qué porcentaje obligatorio tenga que salir de esas fuentes.

España está bien situada para liderar este cambio, ya que el 57 % de la energía que consume ya proviene de renovables, y entre 2018 y 2024 consiguió aumentar en un 150 % la producción de energía solar y eólica, señalaron las fuentes.

Turquía, por su parte, pese a impulsar con fuerza en esta cumbre el objetivo de la electrificación, mantiene aún una postura ambigua ante el abandono de los fósiles.

Por una parte, facilita las inversiones en parques eólicos y gestiona una de las mayores plantas solares del mundo en el centro de Anatolia, pero al mismo tiempo fomenta la búsqueda y explotación de yacimientos de gas natural en el mar Negro, para reducir así su dependencia de los hidrocarburos importados.

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El hecho de que la COP31 se celebre en Turquía, sin embargo, puede facilitar una mayor apertura hacia el proceso de adaptación e impulsar el debate también en el Gobierno, creen los representantes españoles, como ya ocurrió en 2023 en la cumbre de Dubái.

Para los países importadores de hidrocarburos, como Turquía o España, es más fácil abandonar los fósiles, ya que pasar a las renovables puede reducir la factura: en los últimos cinco años España se ahorró 14.000 millones de euros gracias a esta transición, indicó la delegación.

Los Estados productores de petróleo, como las monarquías árabes, "ponen más piedras en el camino" hacia esa meta, señalan desde la representación de España en la COP31, ya que, si se reduce el consumo de combustibles fósiles, deberán buscar nuevas fuentes de ingresos.

Con todo, desde España se recuerda que fue precisamente bajo la presidencia de Emiratos Árabes en 2023 cuando se produjeron avances en este sentido.

España apoya así la hoja de ruta propuesta hoy mismo por Brasil para que cada país defina estrategias nacionales, adaptadas a su situación y su economía, para ir abandonando el uso de combustibles fósiles.