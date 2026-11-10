España dejó de ser en septiembre país con más paro en la OCDE, superada por Finlandia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este martes los datos agregados de sus países miembros, explicó que el incremento de Finlandia, que fue el mayor en términos relativos en septiembre, se debió sobre todo al incremento del desempleo entre las personas de 25 años o más.

La tasa de paro de Finlandia se encontraba así muy lejos del 5,7 % que es el mínimo de esta serie histórica que comenzó en 2001.

El nivel de desempleo en Finlandia ya había sido puntualmente superior al de España en el último año.

En el otro extremo, Colombia fue el miembro de la OCDE donde más cayó el paro en septiembre, en concreto un punto porcentual, hasta el 9,5 %.

Esa caída tuvo que ver con un descenso del número de personas sin empleo en el grupo de 25 años o más.

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En el conjunto de la OCDE, el desempleo se mantuvo estable en el 5 %, un nivel superior al 4,8 %, que fue el mínimo de esta serie histórica en junio de 2023.

En cuanto a los otros países latinoamericanos del conocido como el 'Club de los países desarrollados', el paro bajó una décima en septiembre en México al 2,6 %.

En Costa Rica el último dato disponible es el de agosto, con un 6,6 %, y lo mismo ocurría con Chile (9,6 %).