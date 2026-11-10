España despide en un funeral multitudinario a las víctimas del accidente de tren

El funeral se celebró en memoria de los fallecidos del accidente ocurrido el pasado 28 de octubre, cuando colisionaron dos trenes de alta velocidad en una línea que une Madrid con Andalucía. Murieron 69 personas y más de un centenar resultaron heridas, de las que más de una veintena siguen hospitalizadas.

Tras la misa funeral, los reyes Felipe VI y Letizia consolaron a los familiares de las personas fallecidas.

Así, durante casi tres cuartos de hora, los reyes saludaron a cada uno de los aproximadamente 150 familiares y heridos en el accidente que acudieron a la misa, a quienes abrazaron y transmitieron palabras de consuelo.

Lo hicieron primero los dos juntos y, después, cada uno por un lado, repartiéndose por las filas ocupadas por los afectados, que siguieron el oficio religioso con entereza y que, a su término, se abrazaron unos a otros.

En la celebración religiosa también estuvieron presentes el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García.

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El oficio religioso fue presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y concelebrado por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, entre otros religiosos.

La lectura de la misa funeral fue proclamada por la hermana de uno de los fallecidos y en los cánticos litúrgicos intervinieron la capilla musical de la Archidiócesis y una escolanía de niños cantores.

Cerro Chaves pidió durante la homilía que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia" como la sufrida.

"La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", afirmó el arzobispo, para reclamar que la "unidad y la solidaridad" vividas por este accidente se traduzca "en un compromiso firme" para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.

El arzobispo de Toledo también se dirigió a los familiares que perdieron a sus seres queridos con estas palabras: "Sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo".

"Hay abrazos que han quedado pendientes, palabras que no han podido decirse y ausencias difíciles de llenar", dijo.

La investigación, que sigue en marcha, apunta a que el accidente se produjo tras una avería informática en el sistema de seguridad LZB, que obligó a activar un sistema de señalización alternativo.

Fue entonces cuando el centro de control, situado en Madrid, habría autorizado a un tren de alta velocidad de la empresa pública Renfe a circular a velocidad normal, en lugar de imponer la marcha a la vista, que reduce la velocidad a 40 kilómetros por hora.

Mientras, otro tren de la compañía Iryo permanecía detenido en la misma vía y el tren de Renfe terminó alcanzándolo por detrás.