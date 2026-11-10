España encara una atípica huelga general preelectoral por una vivienda y salarios dignos

La huelga dará comienzo la noche de este mismo martes con una sucesión de concentraciones y piquetes informativos y concluirá mañana con una gran manifestación por la tarde.

El parón, convocado por las dos mayores confederaciones sindicales del país, CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, co.bas, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuenta con numerosos actos en casi todas las capitales de provincias y grandes ciudades del territorio.

La convocatoria, cuestionada por la patronal y la oposición en vísperas del arranque de la campaña electoral de cara al 29N, sigue levantado polémica.

Desde la secretaría general de la principal formación de la oposición, el Partido Popular (PP), se ha acusado en términos irónicos al Gobierno presidido por Pedro Sánchez (que busca la reelección) de contar con dos ministros más de los oficiales, los líderes sindicales de CCOO y UGT.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid y figura fuerte del PP, Isabel Díaz Ayuso, aseguró la víspera que la huelga general es "corrupción mafiosa" propiciada por los sindicatos y los partidos de la izquierda.

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El Gobierno central ha insistido en que la paralización es "a favor de los derechos de toda la ciudadanía" y ha pedido respeto por los sindicatos y por el "ejercicio de este derecho", en la que será la primera huelga general de 24 horas secundada por las dos centrales mayoritarias en 14 años y la primera que se celebra con unas elecciones generales ya convocadas.

En medio de estas declaraciones, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, ya han avanzado algunos de los actos informativos y movilizaciones, entre ellos un acto hoy mismo organizado junto a la Unión de Actores y Actrices en el que participarán personalidades del mundo de la cultura como el cineasta Pedro Almodóvar o los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel o Miguel Ríos, entre otros.

El pistoletazo de salida de la huelga tendrá lugar esta misma noche, a las 20:30 hora local (21:30 GMT), con una concentración de piquetes informativos en la esquina de la enigmática Puerta del Sol con la calle Alcalá, corazón de la capital española.

Ya el miércoles, entre los actos más significativos, se llevará a cabo una concentración a mediodía (11:00 GMT) en la madrileña Plaza de Cibeles, donde los sindicatos atenderán a los medios e informarán de las cifras de seguimiento.

A las 18:00 hora local (17:00 GMT) arrancará en Atocha una gran manifestación en Madrid, encabezada por los líderes de los sindicatos y movimientos sociales convocantes, que llegará a Cibeles, transcurrirá por la Gran Vía y terminará en la Plaza de España con la lectura de los manifiestos.

La convocatoria de esta huelga comenzó a gestarse al calor de las movilizaciones por el derecho a la vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, fallecida a los 87 años a principios de octubre poco después de ser desalojada.

Desde el primer momento, los sindicatos han señalado que la huelga general estaba pensada antes de que Sánchez anunciara que disolvía las Cortes Generales.

Han subrayado que los destinatarios son varios, empezando por la patronal CEOE, que anunció su intención de impugnarla por considerarla "ilegal y política", para seguir por las distintas Administraciones Públicas, los Gobiernos regionales y el central.

Los sindicatos también han ido avanzando que vaticinan que la del 11N será una huelga general atípica y sitúan la clave de su éxito en que las manifestaciones de la tarde sean masivas, más que en parar el trabajo en el país.