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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 08:35

España rescata a 202 personas más en plena crisis migratoria de las Canarias

Imagen sin descripción

El Hierro (España), 10 nov (EFE).- Los servicios españoles de salvamento marítimo rescataron este martes a 202 personas de dos barcazas, que fueron llevadas al muelle de La Restinga en la isla atlántica canaria de El Hierro, en medio de una grave crisis migratoria, con 6.000 llegadas irregulares al archipiélago desde el 1 de noviembre.

Por EFE
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Una de las embarcaciones fue auxiliada la noche pasada con 91 personas, y otra navegaba con 111, informaron a EFE los equipos de emergencia de El Hierro, situada en el archipiélago canario, al suroeste de España y frente a las costas de África.

Solo el lunes llegaron 597 personas a en seis barcazas procedentes del continente africano, una presión migratoria que repuntó fuertemente ya en octubre.

Durante ese mes, los rescates marítimos de inmigrantes se convirtieron de nuevo en diarios tras meses de calma. En apenas seis semanas se aventuraron en la ruta migratoria atlántica, entre las más peligrosas del mundo, más de 12.000 personas, si se tiene en cuenta las que no perecieron, el triple que durante todo el primer semestre del año, cuando fueron 3.708.

El Gobierno español convocó para este martes a la Comisión Interministerial de Inmigración, con asistencia del presidente regional de las Canarias, Fernando Clavijo, para tratar el problema.

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