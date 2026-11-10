España y Brasil firman un acuerdo sobre impuestos a los superricos

Durante una reunión telemática, ambos países incidieron en la importancia de la justicia fiscal en un contexto de aumento sostenido de la desigualdad patrimonial y la concentración de la riqueza, según informó en un comunicado el Ministerio de Hacienda de Brasil.

"Es sencillamente inaceptable que los superricos sigan pagando proporcionalmente menos impuestos. La cooperación internacional es un pilar indispensable para construir sistemas tributarios más justos y equilibrados", sostuvo Durigan.

El ministro brasileño consideró a España un socio fundamental en el debate internacional y destacó que la firma de este memorando "permite avanzar con mayor coherencia" en la articulación de iniciativas tributarias a ambos lados del Atlántico.

Por su parte, Arcadi España calificó de "estímulo" para la justicia tributaria internacional la alianza entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, recientemente reelegido por los brasileños para un cuarto mandato hasta 2031.

"Somos dos gobiernos progresistas que sabemos que no puede haber justicia social si no garantizamos que los grandes patrimonios contribuyan de manera equitativa", añadió el ministro.

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El memorando, con una vigencia de tres años, da continuidad a la iniciativa presentada por ambos países el año pasado durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla.

En concreto, el memorando de entendimiento propone aumentar la colaboración entre España y Brasil en materia de aplicación de reformas sobre progresividad fiscal, compartiendo experiencias e investigaciones y profundizando en la colaboración durante foros internacionales.