ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:05

España y Brasil firman un acuerdo sobre impuestos a los superricos

Imagen sin descripción

São Paulo, 10 nov (EFE).- El ministro español de Hacienda, Arcadi España, y su homólogo brasileño, Dario Durigan, firmaron este martes un memorando de entendimiento para aumentar la colaboración entre ambos países en materia de progresividad fiscal y tributación efectiva de las personas con grandes patrimonios.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante una reunión telemática, ambos países incidieron en la importancia de la justicia fiscal en un contexto de aumento sostenido de la desigualdad patrimonial y la concentración de la riqueza, según informó en un comunicado el Ministerio de Hacienda de Brasil.

"Es sencillamente inaceptable que los superricos sigan pagando proporcionalmente menos impuestos. La cooperación internacional es un pilar indispensable para construir sistemas tributarios más justos y equilibrados", sostuvo Durigan.

El ministro brasileño consideró a España un socio fundamental en el debate internacional y destacó que la firma de este memorando "permite avanzar con mayor coherencia" en la articulación de iniciativas tributarias a ambos lados del Atlántico.

Por su parte, Arcadi España calificó de "estímulo" para la justicia tributaria internacional la alianza entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, recientemente reelegido por los brasileños para un cuarto mandato hasta 2031.

"Somos dos gobiernos progresistas que sabemos que no puede haber justicia social si no garantizamos que los grandes patrimonios contribuyan de manera equitativa", añadió el ministro.

El memorando, con una vigencia de tres años, da continuidad a la iniciativa presentada por ambos países el año pasado durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla.

En concreto, el memorando de entendimiento propone aumentar la colaboración entre España y Brasil en materia de aplicación de reformas sobre progresividad fiscal, compartiendo experiencias e investigaciones y profundizando en la colaboración durante foros internacionales.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar