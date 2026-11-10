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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 17:30

Esposa de Pedro Castillo pide al papa visitar a su marido en prisión en su viaje a Perú

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Lima, 10 nov (EFE).- La esposa del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), Lilia Paredes, mandó una carta al papa León XIV para pedirle que visite a su marido durante su gira por Perú del 11 al 16 de noviembre, como un gesto de humanidad por el exmandatario, que se encuentra encarcelado tras su intento fallido de golpe de Estado de 2022.

Por EFE
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La emisora RPP difundió la carta de Paredes, enviada desde México, donde se encuentra como asilada política desde diciembre de 2022, unas semanas después de que su esposo fuera detenido y encarcelado en la prisión de Barbadillo, ubicada en el este de Lima y conocida como el 'penal de los presidentes'.

"Me permito acudir a su corazón de pastor conocedora de su sensibilidad hacia quiénes sufren, especialmente hacia las personas privadas de libertad, los más vulnerables y las familias que atraviesan situaciones de profunda angustia", señaló Paredes

Expresó que su esposo fue detenido en diciembre de 2022, "en circunstancias que marcaron dolorosamente sus vidas" y desde entonces, su familia "ha vivido una separación que ninguna palabra alcanza a describir plenamente".

"Por ello, me permito solicitar humildemente que, durante su próxima visita al Perú, si su agenda y las circunstancias lo permiten, tenga bien en considerar una visita pastoral y humanitaria a mi esposo en el establecimiento penitenciario donde permanece recluido", reza la misiva, que lleva el sello de varias asociaciones de peruanos en el exterior.

Indicó que esa visita constituiría para Castillo "un inmenso consuelo espiritual y un gesto de misericordia" que su familia recibiría con "profunda gratitud".

"Comprendo plenamente las múltiples responsabilidades y compromisos que acompañan una visita apostólica. Por ello, si no fuera posible realizar personalmente esta visita, le suplico considerar el envío de un delegado pontificio, una comisión episcopal o un representante de la pastoral penitenciaria, e incluso (...) un visitador apostólico", agregó Paredes.

El papa llegará a Lima la tarde de este miércoles y permanecerá en Perú hasta el lunes 16 de noviembre para visitar también las ciudades de Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde participará en diversas actividades y encuentros.

La esposa de Castillo apuntó que su súplica no busca una intervención política, "sino un gesto de humanidad que pueda contribuir a aliviar el sufrimiento y recordar el calor de la justicia, la reconciliación y la dignidad de la persona", por lo que también pidió al papa tener presente al exgobernante en sus oraciones.

El 27 de noviembre de 2025, Castillo fue condenado a once años y cinco meses de cárcel por la comisión del delito de conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, fecha desde la cual está en prisión.

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