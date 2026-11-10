ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
10 de noviembre de 2026 - 15:05

Federación de Periodistas, preocupada por el retraso de normas contra el "acoso judicial"

Imagen sin descripción

Bruselas, 10 nov (EFE).- La Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresó este martes su preocupación por los retrasos en la aplicación de normativas que protejan a nivel europeo a periodistas, activistas y otros actores que ejercen "una labor de vigilancia pública" ante el "acoso judicial" que sufren para "silenciar informaciones críticas".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Los periodistas y otros actores que ejercen una labor de vigilancia pública en toda Europa siguen siendo vulnerables al acoso judicial utilizado para silenciar informaciones críticas", destacó la FIP, con sede en Bruselas, en un comunicado tras la celebración de un seminario en línea.

Durante el coloquio se examinó el grado de implementación de la legislación anti-SLAPP, una normativa comunitaria destinada a proteger a quienes participan en el debate público frente a demandas abusivas o manifiestamente infundadas para intimidar o silenciar la participación pública.

Los ponentes, procedentes tanto de Estados miembros de la Unión Europea (UE) como de países extracomunitarios -España, Malta, Países Bajos, Bulgaria, Rumanía, Reino Unido y Serbia- explicaron que el pasado mayo finalizó el límite para trasponer la legislación anti-SLAPP en el ámbito de la UE.

También recordaron que se recientemente se cumplieron nueve años del asesinato de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, al estallar un explosivo en su coche tras publicar varias informaciones sobre casos de corrupción que señalaban al Gobierno de Malta.

Su hermana, Corinne Vella, que participó en el foro también como responsable de relaciones con los medios en la Fundación Daphne Caruana Galizia, calificó a la normativa europea -también conocida como 'Ley Daphne'- como "algo positivo surgido de una experiencia tan desagradable".

"El 'código de silencio' que las rodeaba se ha roto por completo, y todo apunta a una creciente concienciación sobre lo que realmente son: litigios que no buscan la justicia, sino silenciar a las personas. Es un avance positivo, aunque ha costado muchos años llegar hasta aquí", dijo Vella.

Aún así, lamentó que todavía no se observa "una aplicación uniforme" de la normativa en la UE, "mucho menos en el resto de Europa".

Según explicó, 15 países han implementado la legislación con distintos grados de éxito -entre ellos Malta-, uno la ha introducido parcialmente, mientras que otros diez han retrasado su aplicación.

También detalló que el número de casos identificados ha aumentado con el paso del tiempo, algo que, dijo, "aunque pueda parecer negativo, también puede interpretarse como una señal de una mayor concienciación sobre la existencia de estas demandas y sobre cómo identificarlas".

Alessia Schiavon, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y coordinadora del grupo de trabajo español contra las SLAPP, aseguró que "España es consciente de que existen problemas en materia de libertad de expresión".

"En los últimos años, se han producido varios casos en los que se ha imputado a diversas personas, especialmente artistas, por este tipo de delitos", dijo Schiavon, citando el caso del cantante Julio Iglesias, quien se querelló contra varios periodistas de 'elDiario.es' tras desvelar el digital los testimonios de dos extrabajadoras de sus mansiones que lo acusaban de agresión sexual.

Recientemente la Justicia española citó a declarar como investigados el próximo mes de diciembre al director del periódico, Ignacio Escolar, y otros cuatro periodistas por delitos de injurias con publicidad, calumnias y contra la integridad moral.

Ante casos como este, la directora de FIBGAR lamentó que resulte "tan complejo abordar el fenómeno de las SLAPP en España", porque "el debate sobre la libertad de expresión suele centrarse en otro tipo de ataques", precisó.

"En España, los casos que hemos documentado suelen estar vinculados a la corrupción o a la defensa del medio ambiente", añadió.

En el ámbito legislativo, precisamente este martes el Consejo de Ministros aprobó el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, entre las que se incluyen medidas anti-SLAPP.

La Comisión Europea remitió el pasado mes de julio un procedimiento de infracción a España para que transpusiese la norma comunitaria que fija unos estándares mínimos de protección frente a este tipo de litigios contra la participación pública.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar