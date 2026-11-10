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Mundo
10 de noviembre de 2026 - 16:15

Fiscalía de Ecuador y FBI firman un memorando de entendimiento contra el crimen organizado

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Quito, 10 nov (EFE).- La Fiscalía de Ecuador y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos firmaron este martes un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, lavado de activos y corrupción.

Por EFE
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El contenido del encuentro se ha reservado para los intervinientes por cuestiones de seguridad, según explicó a EFE la Fiscalía.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por el fiscal general de Ecuador, Carlos Leonardo Alarcón, con el objetivo de reforzar "el trabajo metodológico y capacitación técnica" para enfrentar estas actividades delictivas.

El Ministerio Público señaló que esta alianza permitirá fortalecer las capacidades institucionales en la investigación de delitos relacionados con las organizaciones criminales transnacionales, en estricto respeto a la soberanía y la Constitución de Ecuador.

El pasado 11 de marzo Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo donde formalizaron la apertura de la primera oficina del FBI en el país andino.

"Esta es una alianza que permitirá enfrentar con mayor eficacia a las redes del crimen organizado transnacional", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, durante el acto celebrado en Quito.

EE.UU. se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la "guerra" que el presidente Daniel Noboa declaró a principios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de "terroristas", y a las que se considera causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, lo que ha llevado a que encabece la tasa de homicidios de Latinoamérica.

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